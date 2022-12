Oroscopo di oggi 3 dicembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 3 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 3 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’energia non vi manca davvero. Nel lavoro potete ben sperare di riportare a casa più di un premio, per merito del sestile lunare con Marte. In un alterco con il partner, siete disposti a fare un passo indietro. La serietà di Saturno vi guiderà.

Toro. 21/4 – 20/5

Trascorrere qualche minuto in solitudine non sarà un problema. Ma se chi amate vi cerca a più riprese, fatevi trovare senza indugiare troppo. Prima di parlare datevi il tempo di ascoltare. L’altro se ne accorgerà. Accogliere è un gran dono.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avevate bisogno di un pizzico di intraprendenza in più? Eccola in arrivo, visto gli ottimi rapporti fra la Luna e Marte. Usatela a piene mani! Le preoccupazioni svaniscono: vi sentite molto più sicuri e avete fede nelle vostre numerose capacità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro sabato è un po’ appesantito dai pensieri ossessivi portati dalla quadratura lunare. Date fiducia alle persone, e tutto si risolverà. Meglio non nascondervi dietro un paravento. Calcoli errati da correggere con attenzione quanto prima.

Leone. 23/7 – 23/8

Grande spunto creativo, grazie alla Luna in casa dell’amico Ariete. Non potete però fare tutto da soli, occorre condividere oneri e onori! Apprezzate il lato positivo di ognuno. Certo che per qualcuno dovete scavare molto, molto a fondo!

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete ritrovato un portafogli, non potete non restituirlo al legittimo proprietario. Vi basterà pensare che poteva magari essere il vostro. Analizzate le situazioni senza farvi prendere dal panico. Arriverete di sicuro al bandolo della matassa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Destabilizzati dall’opposta Luna in Ariete, non sarà facile mantenere il segreto che un amico vi ha confidato. Ma per il suo bene dovete farlo! La verità è come una forte luce, che non può essere rivelata tutta in una volta. Occorre abituarsi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Meglio non giudicare, e a vostra volta non lo sarete. Al contrario, se diventaste puntigliosi con un collega, prima o poi ve la farebbe pagare. Non avete le risposte a tutti i vostri dubbi. Ma già avere le domande, quelle giuste, è una gran cosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I trigoni lunari con il Sole e con Venere illumineranno questo splendido sabato, ricco di rapporti umani preziosi da preservare con cura. Ottimi gli spunti per costruire una stimolante storia d’amore. Eliminate ogni traccia di timidezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La cocciutaggine di un vostro interlocutore rischia di farvi andare fuori dai gangheri. Colpa della Luna in Ariete o della poca tolleranza? Potete arrivare al risultato in vari modi. Non conta solo la meta, ma anche come la raggiungete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se avete litigato con un amico, la lealtà dimostrata e il sestile lunare con Saturno vi daranno una preziosa mano nel fare al più presto pace. Seguite pochi e sani principi in ogni cosa. Eviterete di perdere tempo prezioso nell’avere dubbi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Finalmente una giornata più tranquilla della precedente. Forse avete proprio bisogno di un po’ di relax. Poco vi interessano i grandiosi risultati. Le ore al lavoro non passano mai. Provate a distrarre la mente pensando a qualcosa di piacevole.

