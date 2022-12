Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Grande spunto creativo, grazie alla Luna in casa dell’amico Ariete. Non potete però fare tutto da soli, occorre condividere oneri e onori! Apprezzate il lato positivo di ognuno. Certo che per qualcuno dovete scavare molto, molto a fondo! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

