Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

I trigoni lunari con il Sole e con Venere illumineranno questo splendido sabato, ricco di rapporti umani preziosi da preservare con cura. Ottimi gli spunti per costruire una stimolante storia d’amore. Eliminate ogni traccia di timidezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

