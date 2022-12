Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Meglio non giudicare, e a vostra volta non lo sarete. Al contrario, se diventaste puntigliosi con un collega, prima o poi ve la farebbe pagare. Non avete le risposte a tutti i vostri dubbi. Ma già avere le domande, quelle giuste, è una gran cosa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

