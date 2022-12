Oroscopo Bilancia di oggi 4 e domani 5 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Piccole paure da affrontare stamattina, per via della Luna in transito nel vostro segno opposto. Difficile andare sempre d’amore e d’accordo con il partner. Riavvicinatevi alla persona con cui avete rimostranze. Via l’orgoglio, e cominciate a chiedere scusa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

