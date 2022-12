Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Meglio sempre cercare la via della mediazione, come soluzione a un piccolo conflitto con un vicino. L’energia di Plutone vi darà manforte. Di pazienza non ne avete molta, ma a che pro arrabbiarvi, se avete a che fare con lungaggini burocratiche? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

