Oroscopo di oggi domenica 4 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali

Oroscopo di Artemide per oggi domenica 4 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo di Artemide prevede molto successo oggi per coloro che svolgono un lavoro intellettuale. Ma le stelle promettono una maggiore attività intellettuale e una maggiore efficienza per tutti i segni zodiacali. È una buona idea memorizzare o annotare tutte le idee che ti vengono in mente durante il giorno: possono essere molto preziose e utili.

Oroscopo del 4 dicembre per l'Ariete

È sempre necessario pensare a come ogni tuo atto influenzerà la vita delle persone intorno a te: oggi questa sensibilità sarà più importante del solito, quindi prima di fare qualsiasi cosa, calcola le possibili conseguenze.

Oroscopo del 4 dicembre per il Toro

Nonostante oggi avrai molta forza, non dovresti sprecarla: è consigliabile fare solo ciò che è veramente necessario e importante, ma il risultato supererà tutte le tue aspettative.

Oroscopo del 4 dicembre per i Gemelli

Non è il giorno migliore per i cambiamenti della vita, quindi le stelle ti consigliano di astenerti dal prendere importanti decisioni di vita: è probabile che si rivelino sbagliate e ti conducano nella direzione indesiderata.

Oroscopo del 4 dicembre per il Cancro

L'insicurezza è la tua condizione preferita, è inutile combattere, ma perché non trasformarla a tuo vantaggio oggi: non riuscirai a decidere se prendere o una decisione. Non disperare, stai ninuciando a qualcosa che potrebbe crearti solo problemi.

Oroscopo del 4 dicembre per il Leone

Dopo aver intrapreso con entusiasmo le faccende domestiche, cerca però di non stancarti: nonostante il comprensibile desiderio di riportare la tua casa in perfette condizioni, ricorda che è necessario riposare.

Oroscopo del 4 dicembre per la Vergine

Le persone intorno a te oggi sono tutte molto amichevoli, quindi se non sarai tu a provocare una lite, sarà una giornata estremamente pacifica. Cerca di frenare la tua irritabilità.

Oroscopo del 4 dicembre per la Bilancia

La giornata creerà le condizioni favorevoli per i preparativi di un progetto che domani potrà essere messo in pratica: c'è ancora tempo per individuare gli eventuali errori. Sei sulla buona strada.

Oroscopo del 4 dicembre per lo Scorpione

Il tempo è favorevole per costruire una relazione con una persona cara che ha recentemente sofferto a causa della mancanza di comprensione da parte tua: prestatevi un po' più di attenzione e tutto funzionerà.

Oroscopo del 4 dicembre per il Sagittario

Analizza le tue attività professionali: molto probabilmente stai utilizzando solo una piccola parte delle opportunità che ti vengono date: pensa a come sistemare la situazione. Presto comincerai a vedere i risultati che aspetti

Oroscopo del 4 dicembre per il Capricorno

Non dovresti occuparti di tutto in una volta, anche se si tratta solo di faccende domestiche: in questo caso qualcosa - lavare, pulire o cucinare - dovrà sicuramente essere sacrificato. Non ti affaticare.

Oroscopo del 4 dicembre per l'Acquario

La grande energia che ti sta rigenerando, ti servirà presto per risolvere un serio problema professionale, quindi non sprecare le tue forze in attività secondarie, ma accumulale.

Oroscopo del 4 dicembre per i Pesci

È possibile - e anche necessario - fare viaggi, e questo è particolarmente vero per gli impegni di lavoro: partendo oggi, potrai iniziare in settimana l'attività che stavi aspettando.

© Riproduzione riservata