Oroscopo Gemelli di oggi 4 e domani 5 dicembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

L’intraprendenza mattutina della Luna in Ariete si fa sentire in molti campi della vita. Va bene rompere il ghiaccio, ma c’è chi vuole restare solo. Pensieri rapidi e veloci, anche troppo. Di tutti quelli che vi passano per la testa, nessuno rimane. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

