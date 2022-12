Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La quadratura di Venere con Nettuno potrebbe essere una bella gatta da pelare. Per fortuna avete dalla vostra il trigono lunare con Mercurio. Tenete d’occhio il portafogli e non fate investimenti casuali. Potreste darvi la zappa sui piedi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

