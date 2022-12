Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Un po’ di stanchezza sulle spalle, a causa di responsabilità non da poco che avete avuto il coraggio di assumervi. Se qualcuno vi desse una mano... Non rispondete pan per focaccia. Quella che poteva essere un’offesa si rivelerà un’innocua battuta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

