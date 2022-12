Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Non siate prevenuti dovendo giudicare qualcuno appena incontrato. “L’abito non fa il monaco”, proprio come “non è tutto oro quel che luccica”. L’impulsività non vi aiuta in una situazione in cui occorre più tatto e delicatezza che impetuosità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

