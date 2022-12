Oroscopo di oggi lunedì 5 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali secondo Artemide

Oroscopo di oggi lunedì 5 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali secondo la divina Artemide.

Il 5 dicembre secondo la divina Artemide è un giorno in cui è vantaggioso fare beneficenza: porterà del bene sia a coloro a cui è diretta, sia a coloro da cui proviene.

Nel comunicare con le persone intorno a te possono sorgere incomprensioni: non dovresti prestare loro attenzione, e ancor di più è inutile trasformare una mosca in un… elefante, considerando qualsiasi piccola cosa in una ragione per un conflitto serio e prolungato. Il sentimento più improduttivo oggi è l'autocommiserazione: distoglierà l'attenzione e ti impedirà di fare anche solo la metà di quanto previsto.

Oroscopo del 5 dicembre per l'Ariete

Alcuni di coloro che ti circondano potrebbero essere disposti nei tuoi confronti in modo aggressivo, si potrebbe anche dire persecutorio: non soccombere alle provocazioni, mantieni uno stato d'animo calmo.

Oroscopo del 5 dicembre per il Toro

Non dovresti credere alla parola di chi vuole screditare una persona a te vicina. Quando senti qualcosa di spiacevole, poniti una sola domanda: qual è l'obiettivo di chi parla?

Oroscopo del 5 dicembre per i Gemelli

Forse gli eventi di oggi non ti sembreranno troppo piacevoli: non affrettarti a trarre conclusioni, è del tutto possibile che domani cambierai la tua opinione da negativa a positiva.

Oroscopo del 5 dicembre per il Cancro

Avendo iniziato a lavorare su qualche attività, cerca di non perdere interesse per essa fino a sera: se non mostri perseveranza, perderai una rara occasione per ottenere il risultato sperato e quindi il tuo talento e la tua abilità. Non ti tirare in dietro, mettici la faccia!

Oroscopo del 5 dicembre per il Leone

Sentiti libero di mostrare ai tuoi cari quanto li ami: forse ultimamente ti sei comportato “timidamente”, per usare un eufemismo: per questo hanno dubitato dei tuoi sentimenti.

Oroscopo del 5 dicembre per la Vergine

La Vergine oggi deve solo sbarazzarsi degli stereotipi! La giornata le offrirà buone opportunità, ma solo se agirà in modo audace e non convenzionale. Altri apprezzeranno il suo approccio innovativo e anche le idee più rivoluzionarie.

Oroscopo del 5 dicembre per la Bilancia

I Bilancia corrono il rischio di dedicare l'intera giornata a scervellarsi su alcune cose che improvvisamente sembrano importanti per loro. Ciò può riguardare il loro rapporto personale con qualcuno o qualsiasi problema, anche piccolo. Meglio non pensare troppo e rilassarsi dedicandoti al tuo hobby preferito.

Oroscopo del 5 dicembre per lo Scorpione

Fai pace con coloro che si sentono offesi da te, anche se sei sicuro che siano loro stessi i colpevoli dell'accaduto: ti saranno grati di aver trovato la forza per fare il primo passo.

Oroscopo del 5 dicembre per il Sagittario

Sii paziente con le persone intorno a te, soprattutto se si tratta di coloro che ti sono vicini e cari: possono essere del tutto insopportabili oggi, ma sono… i tuoi unici parenti.

Oroscopo del 5 dicembre per il Capricorno

Le persone vicine saranno molto critiche nei confronti del Capricorno, quindi le stelle dell'oroscopo gli consigliano di ridurre al minimo la comunicazione. Soprattutto con le persone da cui dipende il Capricorno, ad esempio con i superiori.

Oroscopo del 5 dicembre per l'Acquario

L'inizio della settimana non è il momento per riposare, ma se ti senti stanco, cambia semplicemente la tua occupazione, ad esempio passa dal lavoro mentale al lavoro fisico e dopo un po’ fai il contrario.

Oroscopo del 5 dicembre per i Pesci

Quando decidi il carico di lavoro per oggi, scegli attività che richiedono un minimo di sforzo e stress, in modo da non stancarti e allo stesso tempo non rovinare quanto di buono fatto nei gironi scorsi.

