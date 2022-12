L’Oroscopo di Artemide per dicembre 2022: ecco tutte le previsioni per i segni zodiacali

L’Oroscopo di Artemide per il mese di dicembre 2022: eccocos'è previsto per tutti i segni zodiacali: una previsione accurata.

A dicembre, secondo l'Oroscopo di Artemide, continuerà a prevalere l'energia del segno del Sagittario. La vita dei rappresentanti di ogni segno dello zodiaco sarà piena di vivide emozioni. Tutti i casi che dovranno essere risolti alla fine del 2022 saranno coronati dal successo. Ma a dicembre ci saranno giorni in cui il destino mostrerà a tutti un momento speciale.

Oroscopo Ariete per dicembre 2022

Per l'Ariete, le prime due decadi del mese diventeranno più produttive, mentre durerà il periodo di influenza del Sagittario. Ma va ricordato che il sovrano di questo segno - Marte - si muove retrogrado, quindi dovresti risparmiare le forze e non sprecare il tuo potenziale in cose insignificanti.

Nell'ultimo mese dell'anno che si sta concludendo, l'Ariete dovrebbe stare attento con le parole e le azioni, altrimenti rischia di far allontanare una persona a cara.

Oroscopo Toro per dicembre 2022

Per il Toro, dicembre promette cambiamenti favorevoli nel settore finanziario. I rappresentanti del segno zodiacale dovrebbero assolutamente pensare a quali azioni consentiranno loro di aumentare le proprie entrate. Ad esempio, potresti dover imparare qualcosa di nuovo e seguire corsi speciali.

Il momento più favorevole sarà la fine del 2022. Il periodo positivo inizierà dopo il 20 dicembre. Pertanto, il destino porterà un regalo per il nuovo anno ai rappresentanti del segno zodiacale. In questo momento, il Toro sarà in grado di rilassarsi e analizzare gli eventi che gli sono accaduti di recente. Un'interruzione degli affari consentirà ai rappresentanti del segnodi scegliere la giusta direzione nelle loro attività future ed evitare perdite.

Gemelli, Oroscopo di dicembre 2022

I rappresentanti di questo segno zodiacale negli ultimi giorni del 2022 sentiranno un'ondata di energia positiva. Penseranno di poter spostare le montagne. Non perdere l'attimo. L'elevazione emotiva e l'energia positiva aiuteranno a risolvere tutti i problemi inquietanti.

I Gemelli sono pronti a viaggiare e sperimentare nuove avventure in tutti i campi. Tuttavia, nella ricerca della felicità, non dovrebbero dimenticare i propri cari. È necessario essere attenti ai partner per trovare armonia nelle relazioni personali.

Oroscopo Cancro per dicembre 2022

Dicembre sarà un periodo di ripristino e rinnovamento per i Cancro. Tutte le difficoltà che li hanno accompagnati durante tutto l'anno finiranno finalmente. I rappresentanti del segno zodiacale possono espirare e prepararsi con calma per la celebrazione del nuovo anno. Secondo l'oroscopo, la fine del 2022 sarà prospera per loro, ovviamente, se non saranno coinvolti in pettegolezzi e conflitti con i colleghi. I rappresentanti di questo segno dovrebbero, al contrario, rilassarsi e diventare più socievoli. Ciò porterà a migliori relazioni sul lavoro e in altri ambiti della vita.

Ma i nuovi progetti per i Cancro dovrebbero essere posticipati, poiché nell'ultimo mese del 2022 è meglio rilassarsi e acquisire forza prima di nuovi traguardi.

Leone, Oroscopo di dicembre 2022

Il Leone a dicembre sarà afflitto da preoccupazioni legate alla realizzazione di nuovi progetti. Continuare a lavorare permetterà di raggiungere il successo, devi solo guardare il problema da una prospettiva diversa e cercare soluzioni non abituali per ottenere risultati. Tutte le imprese che affronterai riempiranno di positività la tua vita.

Alcuni Leone alla vigilia del nuovo anno, tuttavia, potrebbero pensare di non mettere in atto i loro piani. Forse qualcuno influenza i loro desideri e li manipola. Vale la pena dare un'occhiata più da vicino all'ambiente e capire se gli obiettivi che perseguono appartengono davvero a loro e non a qualcun altro che si gode la vita anche sfruttando l'energia ardente dei rappresentanti di questo segno zodiacale.

Oroscopo Vergine per dicembre 2022

I Vergine avranno cambiamenti sul fronte dell'amore, e non necessariamente negativi. La situazione nella vita personale dei rappresentanti del segno migliorerà finalmente. Saranno in grado di lasciar andare le relazioni passate incompiute, il che consentirà loro di diventare più aperti a nuove conoscenze e di creare un'altra storia d'amore.

Se i Vergine hanno già una relazione a lungo termine, allora dicembre è un momento favorevole per il loro sviluppo. I rappresentanti del segno zodiacale vorranno trascorrere più tempo con la famiglia e i bambini. Vale la pena uscire insieme per le vacanze e prepararsi per un sereno periodo delle feste. Quando si avvicina il nuovo anno, i Vergine possono ricevere buone notizie: nel 2023 avranno raggiungeranno un traguardo tanto atteso.

Oroscopo Bilancia per dicembre 2022

La Bilancia a dicembre inizierà un periodo piuttosto dinamico. I rappresentanti del segno probabilmente avranno difficoltà questo mese. Dovranno trascorrere la maggior parte del mese in viaggio: forse stanno organizzando un viaggio d'affari. Ma tutti i piani che la Bilancia ha costruito per le ultime settimane del 2022 diventeranno sicuramente realtà.

Nel trambusto, che sarà anche associato ai preparativi per il nuovo anno, non dimenticare l'attenzione ai dettagli. Il tempo è favorevole per mettere in ordine i documenti, concludere affari e firmare contratti.

Oroscopo Scorpione per dicembre 2022

Il mese precedente - novembre - era pieno di eventi turbolenti per gli Scorpione, quindi ora i rappresentanti del segno zodiacale dovrebbero decidere e mettere le cose in ordine nella vita. Dovranno scoprire quali di quelle persone che sono apparse nella vita di recente sono davvero importanti e da chi è necessario stare alla larga.

La fortuna nel denaro accompagnerà gli Scorpione per tutto dicembre 2022. Ma non affrettarti a investire quanto guadagnato in progetti rischiosi e, piuttosto, spendi molto in regali per il nuovo anno. Un momento favorevole per investire arriverà solo in primavera, quindi ora puoi risparmiare un po' di soldi.

Oroscopo Sagittario per dicembre 2022

Dicembre è tradizionalmente il periodo del Sagittario. Tutti i loro impegni saranno portati a termine con successo nelle ultime quattro settimane dell'anno uscente. I rappresentanti del segno zodiacale irradieranno fascino, che consentirà loro di stabilire i giusti contatti e portare a cambiamenti di carriera.

Prima del nuovo anno, i cambiamenti attendono il Sagittario nella loro vita personale. I rappresentanti solitari del segno zodiacale avranno un fatidico incontro e quelli che hanno già una relazione inizieranno la loro luna di miele. Il tempo è favorevole per il romanticismo e i viaggi all'estero con la persona amata.

Oroscopo Capricorno per dicembre 2022

Il tempo favorevole dei Capricorno arriverà dopo il 20 dicembre, quindi nella prima metà del mese è meglio che si riposino e accumulino forza. Tutti i cambiamenti dovrebbero essere pianificati e iniziare ad essere messi in atto alla vigilia del nuovo anno. L’assiduità aiuterà a raggiungere l'attuazione di tutti i piani, anche quelli considerati irraggiungibili.

Nella seconda metà di dicembre, i rappresentanti del segno zodiacale si aspettano cambiamenti favorevoli nell'amore. Alla vigilia del nuovo anno, i Capricorno sentiranno finalmente stabilità spirituale e pace.

Oroscopo Acquario per dicembre 2022

Nell'ultimo mese del 2022, l'Acquario avrà nuove opportunità di autorealizzazione e crescita professionale. Ma non affrettare le cose, tutto dovrebbe andare come al solito. Al destino non piacciono coloro che hanno fretta di ottenere ciò che vogliono. Forse la fortuna ha preparato una sorpresa per i rappresentanti del segno zodiacale sotto forma di cambiamenti di carriera, ma questo arriverà nel nuovo anno, quindi dovresti essere paziente e aspettare un po'.

È meglio per l'Acquario posticipare tutti i piani importanti e i cambiamenti significativi a gennaio. Nel nuovo anno si attende il periodo di Marte retrogrado, quindi sarà possibile raggiungere gli obiettivi. Tutti i progetti all'inizio del 2023 porteranno sicuramente felicità, ma alla fine di questo anno in uscita è meglio risparmiare le forze, fare progetti, ma non agire.

Oroscopo Pesci per dicembre 2022

L'inizio di dicembre porterà il successo dei Pesci in tutti gli ambiti della vita. Il pianeta della grande felicità Giove prima del nuovo anno sarà in questo segno fino al 20 dicembre, quindi dovresti completare il lavoro in queste date. I progetti su cui i Pesci hanno iniziato a lavorare ad aprile e maggio 2022 hanno avuto particolare successo.

Tutti i sogni dei rappresentanti del segno zodiacale a dicembre diventeranno sicuramente realtà. La fine dell'anno avrà successo non solo nella realizzazione dei un sogno, ma anche nella finanza. Forse i Pesci riceveranno un “bonus” prima del nuovo anno o vinceranno soldi alla lotteria.

