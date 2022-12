Oroscopo dell'amore dicembre 2022 per tutti i segni: ecco le previsioni di Artemide.

Dicembre 2022 è un momento di cambiamento, progresso, nuovi inizi nell'amore e nelle relazioni familiari. Questo è un mese di grandi opportunità nella tua vita personale.

A dicembre, le persone diventano più gentili l'una con l'altra, ascoltano e forniscono un vero aiuto pensando di poter essere ricambiati. Rivolgersi a membri del sesso opposto per ricevere supporto è il modo migliore per risolvere la maggior parte dei tuoi problemi. Tuttavia, le aspettative elevate rendono difficile mantenere relazioni solide, quindi cerca di guardare le cose in modo realistico.

La prima decade di dicembre è favorevole al romanticismo, alle nuove conoscenze e alla creatività. Uomini e donne si sforzano di andare oltre la consuetudine, aspirando a nuove esperienze. Viaggiare insieme aiuta a rafforzare le relazioni e ad aprire nuovi orizzonti. L'energia dell'amore è in aumento, è ora di agire.

Nella seconda e terza decade del mese cambia l’approccio psicologico generale, che contribuisce alla calma manifestazione di sentimenti e desideri. Nelle relazioni di coppia compaiono obiettivi comuni, c'è un dialogo e il desiderio di passare a una nuova fase della relazione. Questo è il momento della diplomazia, ottimo per stringere alleanze e siglare contratti.

ARIETE

Le tue azioni, sia buone che cattive, hanno un impatto significativo sulle relazioni. Entro questo mese di dicembre 2022 si manifesteranno i problemi e i punti deboli nelle relazioni, ma questo consentirà di correggere la situazione in tempo. Tutto è nelle tue mani: prendi l'iniziativa, formula ciò che ti preoccupa e inizia a lavorare per armonizzare la tua vita personale. Lascia che il tuo partner esprima i suoi desideri e trovi un compromesso. Non perdere nuove opportunità!

TORO

Un tema importante a dicembre è l'indipendenza e l'opportunità di esprimere la propria individualità. Un partner potrebbe non capire le tue aspirazioni, il che crea alcune difficoltà nelle relazioni personali. Entro la fine del mese, le contraddizioni che sorgono dovrebbero scomparire, potrai fare un passo avanti con decisione e coraggio, sentendo il sostegno emotivo della persona amata. Le circostanze si stanno sviluppando nel miglior modo possibile per rinnovare la tua relazione d’amore.

GEMELLI

Mese di buon auspicio, soprattutto per chi cerca il partner perfetto. Consenti a te stesso di fare ciò che ami di più e di essere dove vuoi essere. L'universo ti sta dando la possibilità di dare una svolta alla tua vita nella direzione che desideri, incontrare la tua anima gemella e creare una famiglia. La famiglia, le relazioni di lunga data, sono di fronte a una rinascita. Coinvolgersi a vicenda nelle faccende domestiche, discutere delle spese e prepararsi per le vacanze di Capodanno: tutto ciò contribuirà a rafforzare anche le relazioni più problematiche.

CANCRO

Ci sono molte possibilità per avvicinarsi al successo desiderato, anche nel campo delle relazioni personali. Incontra nuove persone, prova cose che non hai mai fatto prima, aggiorna il tuo guardaroba o fai sport! Ti darà ispirazione, fiducia in te stesso e autostima. Preparati a piacevoli incontri con amici o ex partner, storie d'amore e drastici cambiamenti nella vita familiare… in meglio.

LEONE

Hai un forte desiderio di andare avanti e ottenere risultati immediati mettendo da parte il tuo partner, ma questo può portare a gravi conflitti. Cerca di agire di concerto se vuoi avere successo nella sfera sociale e mantenere ottime relazioni personali. Entro un mese, dalle relazioni d'affari può nascere una storia d'amore. Consigli importanti possono esserti dati da un rappresentante del sesso opposto. Grazie alla reciproca simpatia, i problemi finanziari saranno risolti.

VERGINE

Una vita sociale attiva e gli affari pubblici contribuiscono a incontri fatidici che possono cambiarti la vita. La cooperazione e l'attività collettiva ti sono favorevoli in tutti i sensi, soprattutto per trovare armonia nella tua vita personale. Nella vita familiare ti attendono eventi piacevoli, forse verranno risolte questioni di proprietà o controversie relative all'eredità.

BILANCIA

Un periodo importante per la sfera amorosa, intorno a te stanno accadendo molti eventi. Ti ritrovi in ​​​​circostanze insolite e questo influisce sulla sfera delle relazioni. Il passato mette sotto pressione la psiche, ci si sente stanchi e si ha un forte desiderio di cambiare vita. Ci sono tentazioni, nuove persone interessanti nel tuo ambiente. Non prendere decisioni definitive questo mese. Cerca di prenderti il ​​​​tuo tempo, rilassati, presta attenzione agli altri, cerca di capire il tuo partner.

SCORPIONE

Sei incredibilmente attraente per i membri del sesso opposto, quindi dicembre sarà pieno di varie avventure amorose. Il romanticismo promuove l'ispirazione, quindi per i creativi questo è un periodo molto fruttuoso. Un buon momento per comunicare con persone interessanti, viaggi brevi, nuove conoscenze, incontrare amici. Probabilmente spenderai più soldi per l'intrattenimento di quanto ti aspettassi, ma lo farai con piacere.

SAGITTARIO

Sei sopraffatto da impressioni e idee relative a nuove persone che sono entrate di recente nella tua vita. La prima decade di dicembre è particolarmente favorevole: pianifica incontri con persone importanti per te in questo momento. Il mese è favorevole per avviare un'impresa familiare, risolvendo questioni relative al luogo di residenza e alla proprietà. Concentrati sulla cosa più importante e lavora correttamente sulle relazioni, quindi questo mese ti regalerà molte emozioni piacevoli e felici svolte di eventi.

CAPRICORNO

Un ottimo mese per viaggiare, soprattutto se stai andando in un nuovo paese per te. Da qualche parte lontano da dove vivi, puoi incontrare il tuo partner ideale. Un periodo di amore e hobby, i Capricorno single hanno la possibilità di migliorare la propria vita personale. Un buon mese per creare una famiglia e magari incontrare uno sconosciuto che alla fine diventerà la persona a te più cara. Presta attenzione alla famiglia, ai bambini, ai genitori: hanno davvero bisogno di te.

ACQUARIO

Sei sopraffatto da un'energia irrequieta, sorgono opportunità inaspettate. Sopraffatto dai nuovi sentimenti che sono sorti questo mese, ti ritrovi improvvisamente a voler scambiare la tua indipendenza con il confortevole spazio della famiglia. È tempo di rallentare un po' e riprendere la vita relazionale, concedersi piacevoli incontri romantici. Per i rapporti familiari, sarà invece un periodo meno favorevole. Nuove esperienze potranno influire negativamente su un matrimonio o una legame esistente.

PESCI

Senti chiaramente che qualcosa di nuovo sta iniziando nella tua vita e ne sei preoccupato. È semplicemente impossibile sedersi e non fare nulla ora. Forse hai bisogno di passare più tempo con le persone a cui tieni: il loro supporto ti sarà molto utile il prossimo mese. Se stai cercando un partner, è perfettamente normale se vuoi distrarti un po' e provare nuove emozioni. Se possibile, viaggia, visita luoghi interessanti. È lì che sarà possibile un incontro che cambierà la tua vita.

