Oroscopo di oggi 9 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 9 dicembre 2022: ecco le previsioni Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani. 9 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non riuscite a vederci chiaro in una questione, offuscati dalla quadratura lunare. Se potete far affidamento su persone competenti, molto meglio! Terreno scivoloso da attraversare, meglio non rischiare e rimanere ancorati a una vostra certezza.

Toro. 21/4 – 20/5

Troverete uno stratagemma produttivo e concreto, grazie all’appoggio della Luna nell’amico Cancro. Recepite i messaggi con grande facilità. Un collega vi coinvolge in un progetto in cui potete dimostrare quanto avete imparato con l’esperienza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Prima di lasciare il vostro segno, la Luna opposta a Venere vi vorrebbe guidare a una resa. A che serve litigare oltremisura con il partner? Dovete far fronte a una spesa non preventivata. Risparmierete su qualcos’altro, e il gioco è fatto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’arrivo della Luna, diventate troppo sensibili. L’atteggiamento di una persona vi irrita e potreste proferire una parola di troppo. Per via dell’opposizione lunare con Mercurio, è facile prendere un granchio. Fate molta attenzione!

Leone. 23/7 – 23/8

Non vi demoralizzate, se non vi hanno aperto al primo tentativo. Continuate a bussare e la porta si spalancherà. Occorre determinazione nella vita! Provate ad andare d’amore e d’accordo, anche se non tutti gli angoli si incastrano alla perfezione.

Vergine. 24/8 – 22/9

In mezzo agli altri potete dare il meglio di voi stessi, per merito del sestile lunare. Esprimete concetti anche complicati, ma con parole semplici. Vi accorgerete della fragilità di una persona prima di tutti e correrete subito a consolarla. Ben fatto!

Bilancia. 23/9 – 22/10

I riflessi non sono al massimo del livello, per via della Luna in Cancro. In più di un’occasione, rischiate di prendere fischi per fiaschi. Accettate la responsabilità che la dolce metà vi vuole affibbiare. Se lo fate per amore, questo e altro!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Cancro vi rende iper-ricettivi. Vi basterà uno sguardo per capire chi avete di fronte. Andate dritti verso il vostro obiettivo. Date più spazio alle emozioni, senza le quali non potrete colorare positivamente le vostre giornate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La quadratura di Venere a Giove vi sprona a innamorarvi, se in questo momento siete single. Ma accontentarvi non è per niente facile! Potreste arrivare a un compromesso, se solo riusciste a eliminare un po’ di orgoglio personale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Presi da mille scartoffie burocratiche e dalla confusione apportata dall’opposizione lunare con Mercurio, potreste dimenticare un appuntamento. Non cercate di terminare mille cose in una volta. Meglio poco ma bene, piuttosto che molto ma mediocre!

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete disposti a fare molti sacrifici, ma alla fine dei conti ne deve valere la pena, altrimenti potreste essere portati a decidere diversamente. Non tutte le cose che seminate oggi potrete raccoglierle domani. Ci vuole un bel po’ di pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non potete sempre fare affidamento sugli altri. La disarmonia della Luna con Giove vi consiglia di essere alquanto prudenti in ogni circostanza. Una piccola presunzione per via dei rapporti dissonanti tra Venere e Giove. Chiedete subito scusa.

