Oroscopo dell'anno 2023: ecco cosa prevede Artemide su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna

Oroscopo dell'anno 2023: ecco cosa prevede della divina Artemide su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna.

Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quali sono le previsioni del tuo Oroscopo di Artemide per l'anno 2023 per Amore, Salute, Lavoro e Fortuna. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

ARIETE

Affari. Dopo un 2022 molto difficile e piuttosto imprevedibile, la tua attività professionale torna a crescere. Molto probabilmente, questo cambiamento accadrà a partire da febbraio e sarà segnato da diversi eventi importanti. Marte, il tuo pianeta sovrano, comincerà a prendere le redini e la tua vita comincerà a riprendersi, ad andare avanti, chiudendo la porta al recente passato. Possibile ripresa lenta e graduale dei contatti con colleghi di altre città o paesi: saranno ripristinate collaborazioni interrotte.

Soldi. In generale, finanziariamente, il 2023 è un anno molto positivo. La maggior parte dei rappresentanti del tuo segno avrà l'opportunità di guadagni più elevati e questo influenzerà tutte le aree della vita. I migliori mesi dell'anno in termini finanziari sono gennaio, la seconda metà di maggio, giugno, la seconda metà di settembre e dicembre.

Amore, famiglia. Nella vita personale, la situazione può svilupparsi in modi diversi. I periodi di stabilità e prevedibilità, tipici della prima metà dell'anno, sono sostituiti da una tempesta di passioni nella seconda metà. Le coppie instabili dovranno affrontare nuovi problemi e questa volta saranno legati al denaro o ad altre questioni materiali. Tutto questo potrà verificarsi nel periodo tra l'autunno e l’inverno.

Salute. La maggior parte dell'anno sei supportato da Giove, una potente fonte di energia, il che significa che non dovrai avere paura delle malattie. Tuttavia, nei difficili mesi autunnali – fra ottobre e novembre - dovresti essere più attento a te stesso, evitare situazioni traumatiche e anche comportarti in modo più responsabile al volante.

TORO

Affari. Convenzionalmente, il 2023 può essere diviso in due periodi molto dissimili. Nella prima metà dell’anno dovrai affrontare i problemi sorti nell'autunno e nell'inverno dell’anno precedente, oltre a preparare il terreno per un nuovo ciclo, che inizierà a maggio. E nei primi mesi del 2023, imprenditori e manager possono intraprendere varie attività organizzative: si tratta sia di una possibile ristrutturazione dell'azienda sia della sua espansione.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, il momento più difficile sono i primi mesi dell'anno, in particolare gennaio. Durante questo periodo, dovrai saldare vecchi debiti, investire nello sviluppo del tuo business e anche risolvere complessi problemi finanziari.

Amore, famiglia. Nella vita personale emergeranno due tendenze diverse. Molti rappresentanti del tuo segno saranno impegnati nell'organizzazione di una nuova casa o nella ristrutturazione di una vecchia. Questa è una buona notizia per le coppie che hanno relazioni solide e stabili. In alternativa, il divorzio o la separazione sono dietro l’angolo per le coppie instabili, e un nuovo alloggio in questo caso è una delle condizioni necessarie per porre fine alla relazione.

Salute. Nella prima metà dell'anno, il tuo potenziale energetico è basso e, a questo proposito, dovresti prestare particolare attenzione alla fine di marzo e l’inizio di aprile. Si raccomanda cautela durante la guida nei mesi di gennaio e ottobre.

GEMELLI

Affari. Dal punto di vista professionale, quest'anno sarà molto difficile e può essere suddiviso in tre periodi diversi. Il periodo che va all’inizio dell’anno fino a maggio può essere definito come una fase di uscita dai difficili problemi sorti nel 2022. A questo proposito, il mese più difficile potrebbe essere gennaio. A febbraio e marzo la situazione migliorerà sensibilmente, portando forse il rafforzamento delle posizioni professionali, oltre che un miglioramento della situazione finanziaria.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, quest'anno potrebbe essere irregolare, il che non sorprende vista l'attuale situazione. Tuttavia, sarai ancora in grado di rimanere a galla, poiché dalla fine di febbraio a luglio avrai denaro in abbondanza. In estate arriveranno spese cospicue e in autunno dovrai investire per risolvere problemi molto consistenti sia sul lavoro che nella tua vita personale.

Amore, famiglia. Per le relazioni personali, la prima metà dell'anno è più promettente. Nel periodo da febbraio ad aprile appariranno molti nuovi amici e tra loro puoi incontrare qualcuno che illuminerà notevolmente la tua vita. Se si tratta di rapporti di lunga durata lo dirà il tempo, ma ci sono buone possibilità che si tratti di relazioni sincere. Nella seconda metà dell'anno, molti rappresentanti del segno saranno impegnati in nuovi progetti legati al settore immobiliare. È possibile acquistare nuove abitazioni o ristrutturare le case già di proprietà.

Salute. Sarà necessario rinunciare alle cattive abitudini e prendersi cura di sé: questo ti garantirà un continuo benessere.

CANCRO

Affari. Professionalmente, questo è un anno attivo, luminoso e dinamico. Il lavoro iniziato nel recente passato continuerà, appariranno al tuo fianco nuove persone che la pensano come te e che ti proteggeranno e aiuteranno nell'avanzamento di tutti gli affari. I rappresentanti del segno che svolgono un lavoro da dipendenti possono aspettarsi un nuovo impiego o una promozione significativa. La probabilità che ciò accada è molto alta nella seconda metà di marzo o in aprile.

Soldi. In generale, finanziariamente, il 2023 è un anno molto positivo. Il denaro per te non è un problema e la sua quantità aumenterà notevolmente anche in futuro. Molti rappresentanti del tuo segno saranno in grado di ripagare i debiti, se presenti.

Amore, famiglia. Se la vita professionale non presenta ombre, nella vita personale le certezze possono mancare. Il nervosismo, l'insicurezza durante tutto l'anno possono accompagnare sia gli amanti che i coniugi, soprattutto se hanno alle spalle un sacco di problemi diversi. L'ora "X" arriverà in autunno - in ottobre-novembre, quando sarà chiaro che direzione sta prendendo il rapporto di coppia. E se ci sono affari comuni e finanze comuni, la situazione peggiorerà.

Salute. Per quasi tutto il 2023, il tuo potenziale energetico è piuttosto alto e anche coloro che si è ammalato nell'autunno del 2022 si riprenderà rapidamente. Alcuni problemi sono ancora possibili in gennaio-febbraio, ma con l'inizio di marzo tutti i problemi diventeranno rapidamente un ricordo del passato.

LEONE

Affare. Per tutto il 2023, la tua attività è in salita. Ciò diventerà particolarmente evidente da aprile a maggio, quando il gigante Giove, il pianeta della buona fortuna, si stabilirà per molto tempo nel settore professionale del tuo Cielo. Imprenditori e capi potranno aspettarsi grandi affari e aumento delle entrate, e dipendenti - in una nuova posizione. In un caso, ciò accadrà nello stesso posto e nell'altro - in un'altra organizzazione più promettente.

Soldi. Dal punto di vista finanziario il 2023 è un anno molto buono, in ogni caso è molto meglio del precedente. I periodi migliori in termini materiali possono essere considerati maggio, luglio, agosto e settembre.

Amore, famiglia. Nella vita personale di nuovo, tutto non è facile. Un difficile ma necessario processo di rinnovamento porterà al fatto che molto nel rapporto con l'ex partner dovrà essere rivisto, e in alcuni casi questo porterà alla separazione. Forse un nuovo amore entrerà nella tua vita e questo è ciò che ti farà abbandonare la vecchia connessione. A questo proposito, novembre potrebbe diventare un momento critico, quando tutte le “linee rosse” saranno superate.

Salute. Quest'anno il tuo potenziale energetico aumenterà notevolmente e questo diventerà particolarmente evidente in aprile-maggio. I mesi più difficili possono essere gennaio e novembre.

VERGINE

Affari. Forse quest'anno dovrai capire che è tempo di voltare pagina nell'attività professionale. Che tu sia lavoratore o l'imprenditore, è prevedibile un significativo cambio di direzione. In alcuni casi, questo sarà associato a una svolta nell'intero stile di vita, come trasferirsi in un'altra città o in un altro paese. O potrebbe trattarsi di un rinnovo completo della tua attività o di nuove responsabilità in una nuova organizzazione lavorativa. I cambiamenti però non avverranno nell'immediato, ma solo nel periodo maggio-giugno, e i primi mesi dell'anno trascorreranno o in una costante incertezza o in un complesso lavoro organizzativo che preparerà i cambiamenti in questione.

Soldi. La prima metà dell'anno, il periodo da gennaio a maggio, è finanziariamente difficile. A febbraio potrà apparire un raggio di luce, quando la probabilità di ricevere ingenti somme di denaro sarà piuttosto alta. Nella seconda metà dell'anno, maggio, giugno, fine settembre e ottobre sono finanziariamente molto promettenti.

Amore, famiglia. Nella vita personale, lentamente ma inesorabilmente, si susseguono difficili processi di solitudine e allontanamento. Questo vale sia per i coniugi con un pesante fardello di problemi passati, sia per gli amanti con esperienza consolidata. Il severo Saturno, che da tempo si è insediato nel settore del Cielo responsabile delle relazioni, richiederà una risposta per tutti gli errori commessi in passato. Se non ce ne sono così tanti, tutto funzionerà e se dietro di te c’è una scia di senso di colpa, prova a valutare sobriamente le tue posizioni e riconsiderare i tuoi comportamenti. Altrimenti, la separazione si concretizzerà.

Salute. In termini di salute, il periodo più difficile è gennaio-aprile. Durante questa fase, prenditi cura di te stesso e ricorda che la cosa principale è la salute e il resto, come si suol dire, viene a seguire. Le persone deboli e anziane dovrebbero essere particolarmente attente a se stesse: si consiglia loro di non automedicarsi ai primi segni della malattia, ma di cercare l'aiuto di un medico esperto.

BILANCIA

Affari. Nel prossimo anno dovrai risolvere una serie di compiti importanti e difficili. Tra gennaio e maggio, imprenditori e manager dovranno fare i conti con i problemi dell’anno. Si tratta innanzitutto di rapporti con collaboratori e aziende di altre città o paesi, che nel recente passato potrebbero entrare in una fase critica. La fase tempesta si svolgerà da gennaio a marzo, e poi l'intensità si placherà.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, preparati ad alti e bassi inaspettati. La fine di febbraio, marzo e luglio andranno bene. La maggior parte dei problemi si verificherà in autunno, in particolare a novembre, quando i problemi finanziari causeranno molta ansia e causeranno disaccordi con i partner negli affari o con i propri cari.

Amore, famiglia. La vita personale sarà ricca, romantica ed eccitante. Chi è solo incontrerà una persona interessante e questa volta tutto sarà molto serio. Una lunga storia d'amore o un matrimonio felice: cosa c'è di meglio? Le preoccupazioni economiche su larga scala sono all'ordine del giorno nella seconda metà dell'anno. Potrà trattarsi di una nuova casa, di una ristrutturazione e di altre attività domestiche. Un ruolo importante in tutto questo può essere svolto da una persona cara, i cui affari stanno andando nel miglior modo possibile.

Salute. Nel 2023 il tuo potenziale energetico è basso, quindi prenditi cura di te e segui la misura in tutto. Nella seconda metà dell'anno si tenderà ad aumentare di peso, quindi ha senso pensare in anticipo a una dieta equilibrata e ricordare i benefici del movimento e dello sport.

SCORPIONE

Affari. Nella prima metà del 2023 sarai di fronte a una svolta per la tua carriera. In particolare, ciò accadrà tra la fine di marzo e aprile. Durante questo periodo, chi svolge un lavoro da dipendente può ricevere una nuova posizione o compiti aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, traendone grandi benefici sia finanziariamente sia per le gratificazioni. Imprenditori e manager a tutti i livelli penseranno ad ampliare il proprio business grazia e nuovi progetti, e per questo avranno bisogno di nuovi collaboratori.

Soldi. Forse quest'anno concentrerai i tuoi sforzi sul raggiungimento di una situazione finanziaria stabile e avrai molto successo. Mesi abbastanza prosperi in termini finanziari sono la fine di marzo, aprile, la fine di luglio, agosto e dicembre. Periodi difficili dell'anno: gennaio, febbraio, ottobre, novembre.

Amore, famiglia. Le relazioni di coppia e i rapporti familiari quest'anno attraverseranno una corsa a ostacoli. Non ci sono eventi di rilievo in questo ambito nella prima metà dell'anno. Tuttavia, a partire da maggio, la situazione comincerà a cambiare e, ovviamente, in meglio. I coniugi con un rapporto stabile saranno felici per il successo di uno dei due partner: gli affari sono in aumento. Non sono esclusi eventi familiari complessi: ristrutturazione di vecchi alloggi o acquisto di una nuova casa.

Salute. In termini di salute, dovresti prestare attenzione alla prima metà dell'anno: durante questo periodo è possibile un acutizzazione di vecchi malanni o la comparsa inaspettata di nuovi. Le stelle consigliano di condurre uno stile di vita sano durante tutto l'anno.

SAGITTARIO

Affari. Professionalmente, il 2023 può essere suddiviso in due periodi completamente diversi. La prima metà dell'anno, il periodo da gennaio a maggio, sarà una fase ricca di luminosità ed energia, perfetta per ripristinare i rapporti di lavoro interrotti o per stringerne di nuovi. A partire da febbraio, molti rappresentanti del tuo segno diventeranno figure più popolari nella loro cerchia e più ricercate. Imprenditori e manager potranno presentare le loro idee e progetti sia a rappresentanti delle istituzioni sia al pubblico in generale, e il successo non tarderà ad arrivare.

Soldi. La situazione finanziaria è stabile. I soldi arriveranno regolarmente e il loro importo aumenterà in modo significativo nella seconda metà dell'anno. In generale, in termini materiali, il 2023 è un anno molto buono. E a febbraio, marzo e aprile, puoi tentare la fortuna alla lotteria: il tuo patrono Giove può aiutarti in questo.

Amore, famiglia. Per la vita personale, la prima metà dell'anno è piuttosto promettente, in particolare il periodo da febbraio ad aprile. Durante questo periodo sono possibili nuove conoscenze, nuovi hobby e persino storie d'amore appassionate. Nella seconda metà dell'anno, l'atmosfera romantica svanirà gradualmente.

Salute. Nella prima metà dell'anno, gennaio è sfavorevole dal punto di vista energetico e il periodo da febbraio ad aprile è molto buono. Se c'è il desiderio di cambiare l'immagine, lavorare sullo stile, sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica, allora non c'è momento migliore per farlo.

CAPRICORNO

Affari. Quest'anno è relativamente tranquillo. Molto probabilmente, non sono previsti grandi cambiamenti nella carriera, ma ci sarà molto lavoro. Quindi, nella prima metà dell'anno, le attività iniziate nel 2022 proseguiranno. Imprenditori e manager continueranno a espandere l'attività e faranno i conti con varie preoccupazioni economiche. Ciò include ristrutturazioni e altre attività relative a locali, terreni o altri immobili. In alcuni casi, tutto questo può avvenire in un'altra città o in un altro paese.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, preparati a picchi inaspettati sia verso l'alto che verso il basso, e quest'ultima ipotesi potrebbe prevalere. Possibili cospicue perdite di denaro tra la fine di luglio, agosto e novembre. Come prevede Artemide, la maggior parte dei fondi potrà essere spesa per la vita personale, familiare e per i bisogni dei bambini.

Amore, famiglia. Il 2023 porterà numerosi eventi nella tua vita personale. Nella prima metà, molti rappresentanti del tuo segno faranno i conti con l’acquisto di nuovi alloggi, per se stessi o per i propri figli. Soprattutto per i più giovani è prevista una fase luminosa nei rapporti con gli altri, ma servirà anche impegno: non nascondere i tuoi sentimenti a chi ti sta vicino. In molte famiglie dei rappresentati di questo segno sono in arrivo figli o nipoti.

Salute. Per tutto il 2023, il tuo potenziale energetico è piuttosto alto e anche coloro che si sono ammalati in passato, si riprenderanno rapidamente.

ACQUARIO

Affare. La tendenza principale della prima metà del 2023 è lo sviluppo dei legami con colleghi di altre città o paesi. Sono possibili il ripristino di precedenti collaborazioni e importanti viaggi di lavoro. Imprenditori e manager avranno piani per espandere l'attività, e in alcuni casi tutto questo avverrà in altre regioni in paesi stranieri. Queste attività inizieranno a pieno titolo nella seconda metà dell'anno e, per alcuni rappresentanti del tuo segno, questo significa trasferirsi e avviare un'attività in un posto nuovo.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, l'anno è molto buono. L'unica eccezione potrebbe essere gennaio, quando assisterai a una prosecuzione dei problemi già vissuti nell'autunno e nell'inverno 2022. Molto probabilmente saranno associati ai bambini o alle persone care. Allo stesso tempo, Saturno, che da tempo si è insediato nel settore finanziario del vostro Cielo, chiede sobrietà e prudenza in tutto ciò che riguarda il denaro. Il 2023 sarà a due facce, poiché non solo puoi vincere, ma anche perdere.

Amore, famiglia. Eventi importanti accadranno nella vita personale. Nella prima metà dell'anno, i rapporti con i parenti miglioreranno in modo significativo e quelli con i bambini diventeranno un po' più sereni. Molti rappresentanti del tuo segno penseranno a una nuova casa, al trasloco e sicuramente metteranno in atto i loro propositi. In un caso, sarà un nuovo appartamento e nell'altro una nuova città o un paese straniero.

Salute. Nel 2023 il tuo potenziale energetico è piuttosto alto e non hai paura delle malattie.

PESCI

Affari. Nella prima metà del 2023 si prevede un periodo di lavoro intenso, nuovi obiettivi e nuove idee. È anche possibile ottenere successo nei progetti a lungo termine avviati in precedenza: questo vale sia per i manager, sia per i liberi imprenditori. I mesi più promettenti in questo senso sono marzo, aprile e maggio.

Soldi. Dal punto di vista finanziario, il 2023 è un anno molto positivo. I soldi arriveranno regolarmente e il loro importo aumenterà notevolmente. Molti rappresentanti del tuo segno saliranno a un livello finanziario più elevato e ci si dovrà impegnare per mantenerlo a lungo. Le spese del 2023 possono essere associate a grandi acquisizioni: in un caso sono legate al lavoro e nell'altro alla vita personale.

Amore, famiglia. Nella vita sentimentale tutto in apparenza è stabile. Se l'anno scorso c'è stato un incontro importante, ora la relazione potrebbe migliorare. E se non c'è ancora una persona cara, allora hai la possibilità di incontrare un amico affidabile e, a questo proposito, puoi contare sul periodo primavera-estate del 2023. E in alcuni casi questo può accadere durante un viaggio o in una cerchia di persone venute da lontano.

Salute. Nel 2023 ti viene prescritto di prenderti cura del tuo corpo. Il severo Saturno, che da tempo si è insediato nel tuo segno, richiede di rinunciare alle cattive abitudini, di prendersi cura di sé e di condurre quello che comunemente viene chiamato uno stile di vita sano.

© Riproduzione riservata