Oroscopo di domani 12 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di domani 12 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 12 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nessuna voglia di lavorare, ma dato che è lunedì, sarà difficile incentivare e assecondare il desiderio di divertimento. Staccate la spina almeno per un po’. Una telefonata noiosa da evitare con una scusa qualsiasi. Vi potete permettere questo e altro.

Toro. 21/4 – 20/5

La quadratura lunare rallenta non poco i vostri riflessi. Ecco che vi soffiano ovunque andiate il posto migliore. Pazienza, dovrete accontentarvi! Giornata piuttosto snervante, ma visto che non dipende tutto da voi, mettetevi il cuore in pace.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Stasera non riuscirete a stare soli neppure un momento, gli amici vi cercano. Compagnia un po’ rumorosa che deve fare i conti con l’ira dei vicini! Avevate giudicato male una persona. Ora invece vi ci trovate bene: a volte l’apparenza inganna.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo giornate intense in compagnia della Luna, potete finalmente riposarvi se non altro a livello emotivo. Se tirate troppo, la corda si spezza! Accettate un piccolo consiglio finanziario da chi magari se ne intende e non fate sempre tutto da soli.

Leone. 23/7 – 23/8

La popolarità aumenta, considerato l’arrivo della Luna in casa vostra. L’accogliete con un gran sorriso e con progetti grandiosi da realizzare. Frenare il vostro indomito spirito di iniziativa non sarà facile per nessuno, anche se è appena lunedì.

Vergine. 24/8 – 22/9

All’inizio la visita dei parenti non vi entusiasmava. Ma poi tra una chiacchiera e una fetta di dolce, la serata trascorre senza intoppi. Lasciatevi coinvolgere di più nei sentimenti. Essere sempre impassibili o imperturbabili a che serve?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un’uscita a cena per ritemprare gli animi della comitiva. Le decorazioni natalizie rendono l’atmosfera magica e ristorano le menti. Prendete l’iniziativa più spesso con il sestile lunare. Ci vuole un pizzico di coraggio per buttarsi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’arrivo della Luna in Leone vi rende più nervosi del previsto. Limitate le situazioni stressanti come i centri commerciali nelle ore di punta. All’interno della coppia gli scambi sono energici, nel bene e nel male. Meglio questo che l’apatia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Abilità organizzative al top, grazie al sestile del Sole con Saturno. La vostra festa di compleanno riesce a meraviglia grazie a scelte azzeccate. Un lunedì pieno di avventure il vostro, per merito della Luna nel coraggioso Leone. Chi vi fermerà?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dato che volete vederci chiaro, non fidatevi mai di una chiacchiera da bar. La superficialità può essere eliminata cercando di andare a fondo. Una spesa extra per accontentare il partner. Magari anche voi desideravate un nuovo aspirapolvere!

Acquario. 21/1 – 19/2

La pazienza non vi manca, per questo se dietro i fornelli una ricetta non riesce alla perfezione, siete già pronti a rifarla tutta daccapo. Unite la serietà del sestile del Sole con Saturno a un pizzico di ironia. Non prendetevi troppo sul serio!

Pesci. 20/2 – 20/3

Sebbene le mansioni da svolgere siano molte, non vi va di restare ancora al lavoro, perciò rimandate tutto a domani. D’altronde ormai è sera! Vi potete concedere un piccolo lusso, se non altro per favorire la coppia e ristabilire l’unità.

