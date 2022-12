Oroscopo di oggi 13 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 13 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Unite l’utile al dilettevole e non pensate a come sistemare alcune magagne. Fatelo e basta, senza inseguire ingarbugliate elucubrazioni mentali. La Luna in Leone vi fa sentire più effervescenti del previsto. Il partner vi osserva: no ai passi falsi!

Toro. 21/4 – 20/5

Le controversie la fanno da padrone, perché non avete alcuna intenzione di fare un passo indietro. Se aveste ascoltato la disarmonia Luna-Urano! Sarebbe stato meglio evitare lo scontro diretto. Non avete le spalle coperte, che figura ci farete?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il sestile Luna-Marte non sarà impossibile guadagnare qualcosina in più, per potervi poi permettere la settimana bianca tanto agognata. Non lasciate i desideri chiusi a chiave nel cassetto. Tirateli fuori e provate a trasformarli in realtà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Martedì senza infamia e senza lode. Non vi potete concedere però distrazioni, se non volete essere rimproverati da un superiore. Se non potete raggiungere l’obiettivo, questa non è una buona ragione per non fare almeno un tentativo.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi servirà tutta l’energia di Marte per sopperire alle avversità di Urano e Saturno. Potete contare su rapporti umani profondi e armoniosi, perfetto così! Dopo l’iniziale ritrosia, ce la farete a chiedere scusa al partner che accetterà il vostro sincero pentimento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Volete restare in tutta tranquillità per organizzare a puntino la vostra agenda. Importanti appuntamenti che non potete dimenticare. La capacità di attenzione non è proprio al massimo. Basterà tenere gli occhi sempre ben aperti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccole coincidenze positive, grazie alla Luna in Leone, vi fanno iniziare la settimana con il piede giusto. E se partite bene, arriverete... meglio! Non serve la fretta, ma la rapidità di riflessi potrebbe essere un talento importante da coltivare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non amate arrivare in ritardo, ma per via della quadratura lunare e di alcuni contrattempi, potrebbe capitare. Nel caso, preparate già una scusa. Potete rimediare impegnandovi di più e lavorando il doppio. Verrete perdonati senza alcun problema.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il Sole in trigono alla Luna apre le porte a un periodo armonioso fra voi e le persone che vi circondano, magari anche con il vostro lui o lei. Grazie al vostro sorriso, la porta di una promettente occasione lavorativa si apre... tutta per voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La volontà da sola non basta a colmare tutte le lacune. Occorre anche dare spazio ai sentimenti, e non aver paura di esprimerli ed esternarli. Nella coppia occorre maggior dialogo. Condividete un progetto comune per poter crescere insieme.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potevate conoscere la persona che desideravate incontrare da tempo, ma a causa della Luna opposta a Saturno non ne avete avuto il coraggio. La prossima volta fatevi avanti con un po’ di sfrontatezza e di faccia tosta in più. Che c’è di male?

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcune cose sono più urgenti, per altre invece potete prendervela comoda. La saggezza sta nel capire quali sono le une e quali invece le altre. Non siete molto costanti nei rapporti amorosi. Con un po’ di buona volontà, potreste migliorare.

