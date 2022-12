Oroscopo di oggi 14 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 14 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Quando iniziate una nuova attività, fatelo con un minimo di organizzazione. Partire con il piede giusto è già molto. Un po’ di attenzione in più. Piccoli problemi domestici da risolvere senza farvi prendere dal panico. Con la calma si ottiene tutto.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il transito della Luna in Vergine il vostro operato diventa preciso, quasi chirurgico. Non vi accontentate finché non è tutto perfetto. Qualcuno cerca di mettervi fretta, ma voi fare finta di non sentire. Non vi interessa fare a gara!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La puntigliosità di un superiore e la quadratura lunare vi mettono a dura prova. Cercate di limitare lo stress. A fine serata, che stanchezza! Difficile accontentarvi, ma piuttosto che rimanere perennemente nella delusione, tanto vale allora!

Cancro. 22/6 – 22/7

Se il telefono squilla in continuazione, rischiate di innervosirvi non poco. I call center farebbero bene a prendere di mira qualcun altro. Non ponete l’attenzione su ciò che non va, quanto piuttosto sul terreno su cui potete costruire insieme.

Leone. 23/7 – 23/8

Se qualcuno non vi avvisa di un cambio di programma, all’inizio non ne siete molto contenti, ma poi prendete la palla al balzo, come diversivo. Ciò che credevate noioso e banale potrebbe rivelarsi interessante. Non giudicate dalle apparenze.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’arrivo della Luna, ospite in casa vostra in trigono con Venere, si rivela un balsamo risanatore in tutti i rapporti che sembravano vacillare. Ristabilita l’armonia e la serenità affettiva, siete pronti per nuove ed emozionanti avventure.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se dovete affrontare un colloquio o un test, riposate mentalmente. Arrivare calmi e sicuri è ancor meglio che studiare per tutta la notte. Non guastate quello che avete già fatto e non mettete mai a repentaglio la vostra reputazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il sestile lunare porrà fine a un lungo battibecco. Per il bene della coppia o del vostro team, siete pronti a fare un passo indietro. Collaborare è meglio che tentare di fare le scarpe a un collega. Ci vuole un po’ di spirito di gruppo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il senso pratico non è il massimo, per via della quadratura del Sole con Nettuno e della dissonanza lunare. Vi basta poco per demoralizzarvi. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ogni cosa può essere usata come trampolino di lancio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’armonia della Luna con Venere vi aiuterà a vivere un periodo in cui gli affetti verranno sempre al primo posto. Tutto fila per il meglio. Siete più che pronti per chiedere scusa al partner, se in passato avete magari alzato un po’ la voce.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non pretendete troppo dagli altri, o potreste rimanerci anche male. Accettate anche i limiti di alcune situazioni, senza farne un dramma. Non riuscite a cogliere al volo una buona chance? Pazienza, ve ne capiteranno altre quanto prima.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’opposizione lunare e i pessimi rapporti del Sole con Nettuno sono fonte di difficoltà. Utilizzatele per mettervi alla prova senza lamentarvi. Tirate fuori un po’ di grinta e di determinazione. I vostri avversari dovranno ricredersi su di voi.

