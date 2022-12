Oroscopo di domani 17 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Forse la risposta che avete dato non era proprio la più azzeccata. L’opposizione lunare non vi permette di giudicare in maniera precisa. Per un desiderio di libertà cercate di non dipendere da nessuno, ma nei rapporti umani c’è anche questo.

Toro. 21/4 – 20/5

Progredite alla grande, aiutati dal trigono di Mercurio con Urano. Siete sempre un passo avanti e anche i colleghi più recalcitranti lo ammettono. Meglio non avere alcun ripensamento e fare in modo che il vostro operato sia limpido, alla luce del sole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Volete essere più che certi, sicurissimi, sia nei rapporti umani che nel mondo del lavoro, grazie all’impulso del trigono lunare con Marte. Potete trarre beneficio da una tattica o da uno stratagemma che non avevate mai utilizzato prima.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non fidatevi troppo di chi vi promette mari e monti a parole, ma poi concretamente non fa nulla per agevolarvi o forse, ancor peggio, vi ostacola. Dovendo firmare un documento o un contratto di lavoro, pretendete che tutto sia messo nero su bianco.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete bisogno dei vostri spazi e in un modo o nell’altro, animati dalla Luna in Bilancia, li troverete anche a costo di litigare un po’. Per costruire un rapporto duraturo con il partner, curate di più il dialogo. Ognuno ha le sue necessità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Certi messaggi se mal interpretati possono dare adito a dubbi e incomprensioni. Meglio essere diretti, piuttosto che usare troppi giri di parole. Se dovete parlare in pubblico, fatevi una scaletta, in modo da non dimenticare nessun punto importante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in transito nel vostro segno e la quadratura con Venere, avete molto più bisogno di affetto, ma se non lo fate capire agli altri... Cercate di esprimere i sentimenti che provate, anche se non a parole, con gesti, sguardi, carezze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Girare da soli, per fare compere per Natale, fra vetrine colorate e luci che vi attirano, non vi dispiace, anzi. Vivetelo come un’avventura. Predisponetevi al confronto, anche quando non sembra ci sia tanto da poter discutere. Non si sa mai.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata frizzante, per merito della Luna in Bilancia i vostri pensieri prendono il volo alla ricerca di nuovi orizzonti inesplorati. Che voglia d’avventura! Riaccendete e scaldate i motori. Siete pronti a partire senza chiedere il permesso o l’autorizzazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dovete fronteggiare con il sorriso le difficoltà domestiche apportate dalla Luna in quadratura. Perché amareggiarvi? Non fareste altro che peggiorare! Un pizzico di gelosia ci può anche stare, se serve a riaccendere la fiamma affievolita in un rapporto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se dovete partire per un piccolo viaggio o uno spostamento, lo farete con il favore del trigono lunare. Unite sempre l’utile al dilettevole. Potete esprimere voi stessi senza alcun ostacolo, se non quello che frapponete tra voi e vostri desideri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non affrontate qualcosa per cui non siete adeguatamente preparati. Non potete partecipare a una lunga maratona, se non siete più che allenati! Il partner vi chiede di essere ascoltato. Concedetegli più tempo, le relazioni ne hanno bisogno.

© Riproduzione riservata