Oroscopo di domani 21 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di domani 21 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 21 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottima giornata, grazie al trigono della Luna con Giove! In più di un’occasione potreste ricevere un piccolo appoggio. Coincidenze che fanno piacere. Risultati più che soddisfacenti nel mondo del lavoro. Un team molto affiatato con cui collaborare.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovete andare oltre certi schemi mentali. Apritevi alle esperienze senza alcuna paura. Non occorre andare molto lontano per essere felici. La Luna opposta è scomparsa. Potete riprendere in mano le redini del gioco e condurre l’azione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La schiettezza è una buona cosa, ma per colpa dell’opposizione lunare, potrebbe divenire la causa di un litigio. Ci vuole comunque un po’ di tatto! Le vostre idee sono anche giuste, ma non sempre riuscite a trasmetterle in maniera chiara agli altri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dietro il desiderio di certezza e verità, i dubbi e le esitazioni spariscono. Potete considerare scelte importanti da fare prima del previsto. Le pulizie domestiche natalizie vi portano via molto tempo. Perché non chiedere aiuto ai familiari?

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Sagittario vi aiuta ad aprirvi e a prendervi cura di un progetto importante. Aiutare i meno fortunati può dare grande soddisfazione. Il coraggio di parlare in modo chiaro non vi manca. Molti cominciano a capire il vostro messaggio.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’agitazione è all’ordine del giorno, sia per tutte le incombenze che ancora dovete svolgere prima di Natale, sia per la Luna in quadratura. Non dovete scusarvi perché arrivate trafelati a sera. Concedetevi più libertà e lo stress diminuirà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il sestile lunare vi aiuta a prendere le cose con più filosofia. Anche se il partner non è d’accordo con le decorazioni che avete messo in casa, pazienza! Una critica non vi preoccupa minimamente. Avete pronta una risposta mirata e precisa per tutto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Prima di abbandonarvi, la Luna vi regala un bel sestile con Plutone. Grande è la forza di volontà che potete usare per migliorare la vostra vita. Una responsabilità che vi pesava ora, invece, vi sembra leggera come una piuma. Punti di vista!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non potete confondere le situazioni, animati dalla Luna ospite nel vostro cielo e in ottimi rapporti con Giove. Avete lucidità per vedere la realtà. Le energie non sono molte, ma una persona fidata vi darà manforte e con il suo aiuto riuscirete in tutto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grande acutezza di vedute, grazie al sestile della Luna con Plutone. Non lascerete mai che qualcuno vi colga impreparati o poco attenti. La logica di Mercurio è sempre efficace, ma a volte occorre vedere le cose anche fuori dagli schemi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario vi ricorda che potete migliorare facilmente in ogni campo della vita con un minimo di applicazione e di costanza. Buttate il cuore oltre l’ostacolo e immaginate di averlo già superato. Vi accorgerete di poterlo fare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi perdete in un dedalo di propositi e di idee. Non sarebbe meglio concentrarvi di più su un’unica cosa e portarla a termine una volta per tutte? Se aveste un minimo di senso pratico, potreste trovare una soluzione creativa a un vecchio problema.

© Riproduzione riservata