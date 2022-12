Oroscopo di domani 22 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di domani 22 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 22 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna è dalla vostra parte senza dubbio alcuno, ma il Sole in disarmonia con Giove vi ricorda che dovreste essere molto più realisti. Se nel rapporto di coppia avete commesso un passo falso, potete cercare di rimediare. Un regalo extra?

Toro. 21/4 – 20/5

Sebbene siate metodici e abitudinari, non disdegnate i possibili cambiamenti positivi posti sul vostro cammino dal trigono Venere-Urano. Da alcune situazioni potete pretendere di più, a patto che anche gli altri però siano d’accordo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Marte bisticciano, e voi siete in mezzo a pensieri burrascosi. Calmateli con l’ascolto di musica rilassante o con una partita a scacchi. Se non avete colto nel segno al primo appuntamento, non vi preoccupate. Rimedierete al prossimo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avreste bisogno di una pausa, ma siete disposti a tirare avanti, a patto che possiate avere il tempo di sbrigare alcune commissioni improrogabili. I preparativi per il giorno di Natale portano via molte energie, perché non farvi aiutare in famiglia?

Leone. 23/7 – 23/8

Eliminati gli impedimenti e le false convinzioni, per merito della Luna nel saggio Sagittario, camminerete molto più spediti verso la vostra meta. Se il bagaglio pesa, togliete il superfluo e tenete l’essenziale. Non sono le cose a rendervi felici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Riuscite a superare il limite di un budget ridotto e a fare comunque una bella figura. Merito del vostro senso pratico che non vi abbandona. Se ultimamente avete avuto magari poco tempo per la famiglia, rimediate portando tutti fuori a cena.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in Sagittario, eviterete errori di valutazione. Decisioni attente e sagge, anche se si tratta solo di scegliere il vostro outfit! La fiducia reciproca è fonte di intesa nel ménage a due. Dovete però essere pronti a concederla.

Scorpione. 23/10 – 22/11

All’ultimo momento il vostro compagno, oltre all’albero e agli addobbi, vuole a tutti i costi fare anche il presepe. Cercate di accontentarlo! Quanta pazienza ci vuole per esaudire i desideri degli altri. E ai vostri non avete tempo di pensarci...

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcune responsabilità sono più pesanti del previsto, ma il sestile Luna-Saturno vi dà una mano a sostenerle con grande tenacia e determinazione. Montare l’ultimo mobile non è un proprio una passeggiata. Evitate di innervosirvi per un nonnulla.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Opportunità finanziarie in vista, grazie a Venere in trigono a Urano. Se state tenendo d’occhio degli investimenti, potrebbe essere una buona occasione. Superate i vostri stessi limiti e anticipate un piccolo desiderio del partner: vi ringrazierà di cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dovete prendere una decisione che comporta alcuni rischi, ma il sestile Luna-Saturno vi aiuta a correrli nel migliore dei modi possibili. Regali dell’ultimo momento da fare? Occorre una soluzione che non svuoti il portafogli, però.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il senso artistico di Urano vi ispira particolarmente. Non pretendete un capolavoro, ma anche una tavola ben apparecchiata fa la sua bella figura. Ripensamenti dell’ultimo minuto? Sono sempre possibili, a meno che non vogliate rischiare davvero

© Riproduzione riservata