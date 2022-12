Oroscopo di domani 23 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

I rapporti poco amichevoli tra la Luna e Giove non vi consentono di fare troppo affidamento sulla fortuna. Certo però che ne avreste bisogno! Affidate intimi segreti solo a un amico vero, sarete sicuri che non andrà a spifferarlo in giro.

Toro. 21/4 – 20/5

Poco è il tempo che rimane per i preparativi natalizi, ma la Luna nel pratico Capricorno vi concede la chance di una perfetta organizzazione. Un regalo da incartare e qualche ultimo biglietto di auguri da scrivere: fa sempre piacere riceverne.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non fatevi sopraffare dall’ansia prefestiva. Potete fare tutto quello che dovete senza troppe preoccupazioni, e le cose riusciranno anche meglio. Dovrete purtroppo trascorrere qualche ora con una persona stressante: siate pazienti, è quasi Natale!

Cancro. 22/6 – 22/7

Per portare a termine una commissione, potreste metterci il doppio del tempo per via dell’opposizione lunare. Certo, non è colpa vostra, però... Avreste bisogno di tranquillità invece che di correre a destra e a sinistra nei centri commerciali.

Leone. 23/7 – 23/8

Coinvolgete tutta la famiglia negli ultimi preparativi da fare prima del Natale, se gli impegni di lavoro non vi permettono di concedervi troppe energie. Volete che tutto sia perfetto per quando arriveranno gli invitati. Ma quel che conta è stare insieme.

Vergine. 24/8 – 22/9

La rapidità con cui affrontate l’organizzazione della giornata vi farà guadagnare minuti preziosi che potrete dedicare a tutto ciò che amate. Il trigono della Luna è perfetto per distrarvi e divertirvi un po’. Ma prima il dovere, poi il piacere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la quadratura lunare che rema contro, il senso pratico non è al top e forse vi sentite un po’ scarichi. Mansioni da delegare a qualcun altro. Inutile alzare la voce. Riuscirete nella vostra opera di convincimento, se userete tatto e savoir-faire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna nell’alleato Capricorno, non vi ritroverete da soli a dover scalare le vostre alte montagne, reali o immaginarie che siano! Qualunque cosa decidiate oggi di fare, effettuatela soltanto se in compagnia delle persone che amate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Componete il vostro puzzle ideale, in cui tutti gli elementi devono incastrarsi a perfezione a parte forse limare qualche piccolo spigolo. Pronti a dare manforte, se un collega richiede un aiuto. Non vorrete abbandonarlo poco prima di Natale!

Capricorno. 22/12 – 20/1

La congiunzione del Sole con la Luna appena arrivata in casa vostra vi potrebbe dare la sensazione di non poter raggiungere l’armonia desiderata. Evitate sforzi fisici eccessivi, se non siete allenati e se non avete fatto un adeguato riscaldamento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fate alcune scelte in tutta autonomia. Bene, ma in questo modo ricadrà su di voi anche tutta la responsabilità. Pronti a reggerne il carico? Periodo stressante, forse un po’ per tutti a causa degli ultimi regali e dei preparativi per le feste.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con il sestile lunare, avrete un piccolo lampo di genio all’ultimo minuto ed eviterete di dover ricominciare daccapo una tediosa operazione. Un po’ di riguardo e di amore pure per voi stessi, anche se donare agli altri fa senz’altro piacere.

