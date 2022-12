Oroscopo di oggi 24 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per via di un atteggiamento un po’ presuntuoso, le accese discussioni, animate dalla quadratura della Luna, rischiano di arrivare fino a sera. Ricordatevi che è la vigilia e che, almeno in teoria, bisognerebbe essere tutti più buoni e altruisti.

Toro. 21/4 – 20/5

Potete chiedere di più, anche perché è dalla vostra un bel trigono lunare con Urano. Un desiderio da esprimere manifestandolo davanti a tutti. Potete concedervi uno strappo alla regola. D’altronde è la vigilia di Natale, nessuno ci farà caso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tutti seguono a menadito i vostri ordini per preparare il cenone. E se qualcuno va fuori dal seminato, siete pronti a redarguirlo ben bene! I cibi preparati sono apprezzatissimi dai commensali. D’altronde la ricetta è vostra e ve ne vantate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se siete soliti scambiarvi i doni la sera della vigilia, approfittate di questo bel momento per far pace con qualcuno, se ci sono stati attriti. Tutto può essere aggiustato con un abbraccio e una frase scritta con il cuore. Quel che conta è il pensiero!

Leone. 23/7 – 23/8

Voi ci vedete lungo e vi sarete sicuramente organizzati per tempo, in modo da evitare il caos e la frenesia delle compere dell’ultimo minuto. Fate attenzione ai vaghi presentimenti e alle intuizioni: vi guideranno sempre sulla buona strada.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete ricevuto un bel regalo ma non avevate nulla per ricambiare, non fatene un dramma. Alla prossima occasione, potrete rifarvi di sicuro. Raggiungere traguardi inafferrabili? Intanto cominciate da un gesto carino nei confronti del partner.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non siete troppo ispirati nello scrivere un biglietto di auguri. Rimediate con una frase che avete già letto da qualche parte. Poca originalità... L’occasione della vigilia di Natale è ottima per invitare un amico o un parente che non vedete da tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per il benessere e il comfort delle persone che amate, siete disposti anche a fare qualche piccolo sacrificio senza ottenere nulla in cambio. La felicità che provate nel fare un bel dono è già una ricompensa più che sufficiente. Che altro serve?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le intenzioni sono più che buone, anche se poco tollerate chi la pensa diversamente. D’altronde, però, vi lasciate guidare dallo spirito del Natale. Non criticate il lavoro di chi ha cercato di fare come poteva... Certo, voi lo avreste fatto ancora meglio!

Capricorno. 22/12 – 20/1

La congiunzione della Luna con Venere e Mercurio vi donerà una vigilia di Natale con qualche repentino cambiamento, ma sempre a fin di bene. Mettete a disposizione il vostro carisma per risolvere i problemi altrui. Vi sentirete gratificati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non fate i guastafeste rinunciando all’invito di un vostro parente. Pazienza se non avete fatto in tempo a comprare un regalo proprio per tutti! Se in pasticceria è rimasto ben poco, farcite un pandoro o un panettone con crema all’arancia e... voilà!

Pesci. 20/2 – 20/3

Non usate la fantasia del sestile lunare con Nettuno per sopperire a una piccola dimenticanza del partner sarebbe poco carino da parte vostra. Il negozio è già chiuso, ma potete sempre bussare alla porta dei vicini. Con l’occasione degli auguri...

