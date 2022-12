Oroscopo di domani 25 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 25 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 25 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nell’aprire il vostro regalo siete già sicuri di aver ricevuto ciò che desideravate da tempo, anche perché voi lo avevate espresso chiaramente. Avrà apprezzato davvero il vostro dono? Questa domanda vi preme adesso molto più di ogni altra cosa.

Toro. 21/4 – 20/5

Un po’ di confusione, apportata dalla quadratura della Luna, mette in subbuglio casa. D’altronde è Natale, potete tollerarla senza lamentele. Qualcuno vi ringrazierà per aver fatto un piccolo sacrificio. E voi ne sarete decisamente contenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Considerata l’armonia lunare con il vostro segno, avete gli spunti per rendere migliore questo Natale in cui si hanno grandi aspettative. In famiglia grazie al vostro contributo si respira un’aria di serenità e di festa. Condivisioni preziose.

Cancro. 22/6 – 22/7

Aggiungete un pizzico di romanticismo in più in questa giornata speciale. Non attendete che sia l’altro a fare il primo passo, rompete il ghiaccio! Dimenticate le vostre paure e lasciatevi andare. Non avete nulla da perdere tranne un po’ di orgoglio.

Leone. 23/7 – 23/8

Desiderate che il vostro pranzo natalizio sia indimenticabile. Ma forse state pensando troppo al vostro successo personale e poco al contesto. Concludete la vostra missione con un caffè fatto a regola d’arte. Non può mancare la soddisfazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

I parenti stanno per arrivare e voi dovete ancora dare gli ultimi ritocchi? Inutile rimarcare le mancanze di chi avrebbe dovuto aiutarvi. Oggi al centro mettete i vostri cari. Occupatevi di affari in un altro momento. Avete la mente libera?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nel gioco darete il meglio, per merito della Luna che fa il tifo per voi. Il vostro punteggio è alto. Chissà se qualcuno riuscirà a battervi? Il partner vi ha dato la responsabilità della scelta delle portate per il pranzo di Natale? Che chance!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo aver scartato i regali, potreste divenire un po’ malinconici. Ma le sorprese non finiscono mai, se pensate che ogni giorno è una nuova avventura. Accettate di vedere il film, ma perché non avete proposto di fare quello che preferivate? Coraggio!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario vi permette di esprimere i vostri pensieri con maggior consapevolezza e di ringraziare chi vi ha fatto davvero un bel regalo! Le vostre idee vengono accolte con favore da tutta la compagnia. Ciò che temete non si avvererà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dopo una congiunzione con Plutone, la Luna vi abbandona. Cercate di non andare contro qualcuno con ostinazione, d’altronde è pur sempre Natale! Ascoltate con maggiore apertura quello che qualcuno ha da raccontarvi, senza mostrarvi scocciati.

Acquario. 21/1 – 19/2

In compagnia della Luna e del suo sestile con Giove, vi sentite in una botte di ferro. Il pranzo di Natale sarà un meritato successo, assicurato! Gli altri sono bendisposti a darvi subito una mano senza che voi nemmeno gliela chiediate. Ottimo!

Pesci. 20/2 – 20/3

Mercurio in sestile con Nettuno risveglia il desiderio di aiutare il prossimo. Potreste passare qualche ora in un centro di beneficenza. Il vero spirito natalizio non si cela dietro al consumismo, ma nel dono di sé a chi ne ha più bisogno.

