Oroscopo della settimana 26 dicembre - 1 gennaio secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Prova ad modificare leggermente il tuo stile di comunicazione e le tue priorità, cambia un po’ il tuo punto di vista. Le stelle ti consigliano di andare incontro al nuovo anno dimenticando preoccupazioni e problemi. Riuscirai anche a divertirti con nuovi amici. Vale però la pena ricordare che per essere conosciuto come un ottimo interlocutore non è necessario parlare molto, è molto più importante saper ascoltare.

Toro

Puoi aspettarti il ​​successo nel campo professionale e negli affari. Negli ultimi giorni dell'anno, sembra che tu abbia molto lavoro da fare. Sii obiettivo, ma astieniti dalle critiche. Anche l'ingegnosità nel risolvere i problemi di denaro non sarà superflua. Entro la fine della settimana, cerca di liberare più tempo per portare lucentezza e bellezza e affrontare il nuovo anno pronto a ogni evenienza.

Gemelli

Arriva un momento magico in cui i sogni diventano realtà. Hai trovato qualcosa di inaspettato e piacevole sotto l'albero. Le stelle ti promettono un incontro romantico del nuovo anno in compagnia di una persona cara pronta a deliziarti, farti ridere e ispirare. Troverai anche un'allegra compagnia di amici e un ottimo inizio di vacanza.

Cancro

Se reprimi in te stesso l'eccessivo scetticismo e l'eccessiva prudenza, le cose andranno bene e trascorrerai l'anno di ottimo umore. Ascolta di più la tua intuizione. Una persona cara ti preparerà una piacevole sorpresa. E anche tu pensa in anticipo al regalo. Incontrerai il nuovo anno in una compagnia rumorosa e allegra.

Leone

Impegnarsi nello sviluppo spirituale e nell'autoeducazione. Potresti essere interessato a nuove idee e persone. Alla fine della settimana puoi aspettarti un incontro con vecchi amici. Sarebbe bello far loro dei bei regali. Brillerai di arguzia ed eloquenza, esprimerai i tuoi pensieri in modo semplice e comprensile, quindi conquista tutti con il tuo talento narrativo.

Vergine

All'inizio della settimana, molte preoccupazioni possono ricadere su di te. Ma più sostegno disinteressato dai a chi è nel bisogno, più positivi saranno i cambiamenti nella tua vita. Stai organizzando una meravigliosa festa di Capodanno. Certo, è difficile fare tutto. Ma prima di raggiungere il risultato desiderato, rimarrà ben poco, quindi non disperdere e occupati delle questioni più urgenti.

Bilancia

Cerca di essere gentile e tollerante questa settimana. Mercoledì è un buon giorno per iniziare nuove cose importanti, risolvere problemi nel campo delle collaborazioni di lavoro. Sta arrivando una nuova fase nella tua vita, quindi non aver paura di cambiare qualcosa. Festeggia il nuovo anno non per abitudine, ma come vuoi tu. E riceverai un grande regalo. Sii il più pratico possibile. Il tuo sogno richiederà seri sforzi da parte tua per realizzarlo.

Scorpione

Tutti i tuoi progetti e attività di questa settimana avranno successo. Un viaggio importante è possibile all'inizio della settimana, aprendo nuove prospettive. Non è un brutto momento per cambiare direzione e fare la scelta giusta. La fiducia in se stessi ti permetterà di ottenere ciò che desideri. Incontrerai il nuovo anno in ottima compagnia e ti sentirai a tuo agio. Regala una vacanza ai tuoi cari.

Sagittario

Ci saranno più momenti positivi rispetto a quelli negativi. La creatività ti aiuterà ad affrontare i problemi prima del nuovo anno, soprattutto se non ti vergogni di mostrarlo. L'intuizione giocherà un ruolo importante. Il supporto può provenire da persone completamente inaspettate. Il fine settimana sarà fantastico.

Capricorno

Non trascurare le piccole cose, la soluzione di problemi apparentemente insignificanti può dare un risultato positivo inaspettato. È consigliabile smettere di bloccarsi nei flussi di emozioni e riprendere qualcosa lasciata in sospeso. Vale la pena riflettere bene su tutto, le azioni non sistematiche non porteranno al successo. Ma hai ancora tanto da preparare e organizzare per l'arrivo del nuovo anno. Chiama la tua famiglia e sai pronto a festeggiare con loro le vacanze.

Acquario

Questa settimana ti porterà un senso di libertà interiore. Muoviti attivamente verso l'obiettivo prefissato, il tuo partner ti aiuterà e ti supporterà. Se hai deciso e riflettuto su tutto, allora questa settimana è favorevole per importanti cambiamenti nella vita. Basta non affrontare più casi contemporaneamente, questo onere potrebbe non dipendere da te. Giovedì minaccia di sconvolgere i tuoi piani con piccoli guai, non cedere alle emozioni. Venerdì, concentrati sulla preparazione per le vacanze.

Pesci

Questa settimana al lavoro dovrai occuparti di carte, documenti e altre cose noiose ma necessarie. Potresti sentire una certa instabilità, sentirai una certa insoddisfazione, ma non ne troverai subito il motivo. Questa tensione emotiva si placherà entro mercoledì. E puoi pensare a regali, abiti e a una festa con gli amici. A proposito, è possibile che presto troverai un nuovo amore.

© Riproduzione riservata