Oroscopo di domani 31 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 31 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 31 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna vi accompagna ancora per questo ultimo giorno dell’anno. Le sfide sul vostro cammino sono molte, ma riuscite sempre a cavarvela. Potete assumervi maggiori responsabilità, grazie a Saturno. Il partner ne sarà sicuramente felice.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aver passato qualche momento in silenzio vi farà amare di più anche il caos dei festeggiamenti per il Capodanno. Occorre equilibrio! Fuochi d’artificio da vedere mano nella mano con la persona che ha un posto speciale nel vostro cuore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tenete a bada le divergenti opinioni altrui. C’è chi la vuole cotta, chi cruda, è difficile accontentare tutti tranne che al conto alla rovescia. Un brindisi in compagnia è più che lecito, ma se poi dovete mettervi al volante, limitate le quantità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mentre vi apprestate a lasciare alle spalle il duemilaventidue, continuate ad avere un piccolo rimorso. Non rivangate mai vecchi rancori. Tutto passa e anche una lieve offesa può essere perdonata, se avete sentito la sincerità dall’altra parte.

Leone. 23/7 – 23/8

Se avete deciso di trascorrere questa giornata fra le vette innevate, il trigono della Luna vi condurrà a passi sicuri verso il nuovo anno. Se la compagnia è buona e il cibo è ottimo, è proprio il caso di dire: “Cosa volete di più dalla vita?”.

Vergine. 24/8 – 22/9

A furia di dare l’ultimo ritocco, rischiate di arrivare tardi all’appuntamento, cosa che vorreste evitare. E poi chi lo sente il partner? Un sorriso smagliante vi farà perdonare. Sapete davvero come rabbonire il vostro interlocutore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete preparato con impegno la tavola imbandita per festeggiare degnamente la fine del duemilaventidue, sperando che tutti i commensali gradiscano. L’opposizione lunare vi fa vivere le cose con una rivalità che forse sarebbe meglio lasciare alle spalle.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Di buoni propositi per il duemilaventitré ne avete da vendere come al solito. Bisogna poi vedere quanti cadranno lungo il percorso effettuato. Nel frattempo meglio un desiderio in più piuttosto che uno in meno. Ma non rivelateli a nessuno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra regola nei giochi è “nessuno escluso”. Riuscite a coinvolgere tutti, anche i più timidi, con il vostro entusiasmo e il vostro ottimismo. Il trigono della Luna vi accompagna anche in questo ultimo strascico di anno, donandovi grande vitalità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il cenone tra mille portate potrebbe diventare davvero estenuante. Perché non vi divertite tutti, grandi e piccini, con una bella tombola? Se qualcuno fa il furbo, non fatene un pubblico dramma. D’altronde la posta in gioco non è troppo alta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il sestile lunare con Saturno vi aiuta a conquistare il primo posto agli occhi della persona che vi ama. Si accorgerà di quante cose avete fatto! Dato che ci tenete molto ad essere ringraziati e ricompensati, non siate timidi, tirate fuori il rospo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fine dell’anno tra bilanci positivi e negativi. Se alcune cose preferireste davvero dimenticarle, altre conquiste invece vorreste portarle appresso. C’è sempre un tempo per ogni cosa, e mentre state ancora meditando... sentite il conto alla rovescia

© Riproduzione riservata