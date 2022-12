L’Oroscopo di Artemide per gennaio 2023: ecco quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali

Le stelle possono parlarne: ecco l'oroscopo del mese di gennaio 2023 per tutti i segni zodiacali secondo la divina Artemide.

Oroscopo di gennaio - Ariete

Venere sarà in Acquario per gran parte del mese, il che garantirà la socievolezza dei rappresentanti del segno di fuoco. Per loro, gli amici verranno prima di tutto. Inoltre, Marte sarà in Gemelli, il che creerà un'atmosfera ancora più favorevole per una comunicazione amichevole. L'oroscopo di gennaio Ariete ti consiglia di utilizzare la comunicazione a tuo vantaggio, raggiungendo i tuoi obiettivi. Inoltre, il mese sarà pieno di viaggi e avventure.

Oroscopo di gennaio - Toro

Il primo mese del 2023 per i rappresentanti del segno di terra non andrà troppo liscio. I pianeti sono in segni ostili per il toro. L'oroscopo di gennaio del Toro promette il sostegno di Mercurio e del Sole. Grazie a ciò, la comunicazione con gli altri si svilupperà con successo. Tuttavia, questo non sarà il periodo migliore per fare passi avanti verso i tuoi obiettivi più importanti e per creare relazioni strette.

Oroscopo di gennaio - Gemelli

Per i rappresentanti di questo segno, il primo mese del 2023 porterà crisi e trasformazioni. La ragione di ciò è il Sole, che è nella casa di questi eventi. L'oroscopo di gennaio dei Gemelli promette cambiamenti interni ed esterni. Devi stare attento nella tua comunicazione. Non tutti saranno pronti ad ascoltare direttamente la verità. Venere e Marte vi sosterranno e creeranno un'atmosfera armoniosa nella vostra unione d'amore.

Oroscopo di gennaio - Cancro

I rappresentanti di questo segno sentiranno l'influenza di Venere, che sarà nella casa delle trasformazioni. L'oroscopo di gennaio 2023 per il Cancro promette cambiamenti nella situazione finanziaria e nella vita personale. Non saranno sempre buoni. Marte continuerà a trovarsi nella casa delle paure, della solitudine, dell'apatia, il che non farà che aggravare la situazione e togliere energia. La presenza del Sole nelle vicinanze parla di comunicazione e può anche suggerire la presenza di nemici e scontri.

Oroscopo di gennaio - Leone

Il sole fornirà ai rappresentanti di questo segno buona salute e successo sul lavoro. Inoltre, l'oroscopo di gennaio per il Leone promette buone vacanze. La ragione di ciò saranno Venere in Acquario e Marte in Gemelli. Anche Mercurio e Marte retrogradi avranno un impatto. Non ti permetteranno di fare tutto ciò che hai pianificato. È meglio trasferire tutti gli impegni all'ultima settimana di gennaio.

Oroscopo di gennaio - Vergine

I rappresentanti di questo segno stanno aspettando un incontro con persone del passato. Potresti incontrare qualcuno con cui una volta hai avuto una relazione romantica. L'oroscopo di gennaio 2023 non promette nuovi rapporti sentimentali per la Vergine a causa del fatto che Venere si trova nella sesta casa degli affari quotidiani e della salute. Questa disposizione di pianeti non permetterà ai sentimenti di divampare. Più tempo dovrebbe essere dedicato alla famiglia.

Oroscopo di gennaio - Bilancia

I rappresentanti di questo segno trascorreranno il primo mese del 2023 nel trambusto del miglioramento della casa. La Bilancia si concentrerà anche sulla cura dei rapporti con i parenti. L'oroscopo di gennaio promette una stretta comunicazione con le persone vicine sugli argomenti più interessanti. Inoltre, grazie a ai pianeti, il fine settimana di Capodanno sarà eccellente. Sarai in grado di ricevere con successo gli ospiti o far visita piacevolmente agli amici. Sono possibili viaggi da parenti lontani.

Oroscopo di gennaio - Scorpione

I rappresentanti di questo segno sono pronti a incontrare numerosi ospiti per la festa di Capodanno a casa. L'oroscopo di gennaio promette successo nella comunicazione. Tuttavia, Mercurio retrogrado non consentirà di sviluppare relazioni sentimentali più durature. Nella prima metà di gennaio vale la pena rifiutarsi di viaggiare a causa di Marte nell'ottava casa delle crisi. È anche importante essere attenti a perforare e tagliare oggetti e stare molto attenti sulla strada.

Oroscopo di gennaio - Sagittario

Tutti i pensieri e le forze saranno diretti a fare soldi. Tutti gli sforzi saranno ripagati se fatti in collaborazione con qualcuno di cui ti fidi. L'oroscopo di gennaio 2023 consiglia di non rinunciare a viaggi e a nuovi incontri. Ciò contribuirà a stabilire nuovi contatti efficaci e raggiungere l'obiettivo che ti sei dato. Sono possibili anche cambiamenti nella vita personale.

Oroscopo di gennaio - Capricorno

Il primo mese del 2023 sarà un periodo favorevole per la cura e la prevenzione delle malattie. L'oroscopo del Capricorno di gennaio promette molto lavoro. I rappresentanti del segno di terra avranno diverse occasioni per spendere soldi. Il momento più efficace per avviare nuove attività e nuovi progetti sarà la terza decade di gennaio. La vita personale e i sentimenti saranno sullo sfondo, ma la relazione con il partner diventerà più serena.

Oroscopo di gennaio - Acquario

I rappresentanti di questo segno vorranno trascorrere del tempo in solitudine. Questo desiderio non dovrebbe essere contrastato. L'oroscopo di gennaio 2023 consiglia all'Acquario di incontrare persone nuove per instaurare rapporti proficui in tutti i campi. L'attività intellettuale, infatti, sarà particolarmente fruttuosa questo mese. La vita personale andrà bene, la relazione sentimentale sarà calma e molto fluida.

Oroscopo di gennaio - Pesci

I rappresentanti del segno d'acqua soffriranno di una mancanza di energia. L'oroscopo di gennaio prevede che molte cose rimarranno in sospeso. Dovrai comunicare molto e mostrare più impegno nelle attività commerciali. Tutto questo sarà condizionato da Venere e Mercurio fino al 18 gennaio, dopodiché la situazione cambierà in meglio.

© Riproduzione riservata