Oroscopo di oggi 31 dicembre 2022 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 31 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Di energia ne avete, ma non sempre la utilizzate nel migliore dei modi. Attenti a non esasperare piccoli conflitti, gettando benzina sul fuoco. La Luna vi rende precipitosi. Ma se non siete ben sicuri di una scelta, potete sempre tornare indietro.

Toro. 21/4 – 20/5

All’interno della relazione di coppia, entrambi avete bisogno dei vostri spazi personali, in cui magari sentirvi per un istante gli unici sovrani. Non ci sono ricette magiche per fare in modo che “sia per sempre”. Di sicuro ci vuole tanto impegno!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Potete essere al centro dell’attenzione, grazie alla Luna nell’impetuoso Ariete. Vi basterà indossare un outfit nuovo di zecca o un accessorio. L’originalità non vi manca. Condividetela con i colleghi e con gli amici che hanno bisogno di una mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

La dissonanza lunare vi fa perdere la concentrazione più del previsto. Per questo la vostra esposizione potrebbe mancare di brillantezza. Il partner vi coglie a fantasticare con lo sguardo diretto a un altro. Occorre una scusa al volo!

Leone. 23/7 – 23/8

Con il favore della Luna, riuscite a terminare tutto quello che vi mancava, per predisporre la festa per l’ultimo dell’anno senza stressarvi troppo. Avete preso parte all’organizzazione. Forse si aggiungeranno altri partecipanti, metteteli in conto.

Vergine. 24/8 – 22/9

La fine di un altro anno sta per giungere. Vi sono ancora alcune cose da sistemare, piccole paure da affrontare, magari con un pretesto. Partite molto alla lontana, senza entrare nel vivo del discorso. Cadrà dritto nella vostra trappola.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per sopperire alla pressione causata dall’opposizione lunare, potete fare le cose con molta calma senza farvi mai prendere dall’ansia. Non potete negare che avreste voluto un giudizio positivo, ma ancora non è detta l’ultima parola.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Apprezzate l’apporto di ognuno: per quanto piccolo o banale esso possa apparire, è pur sempre importante. E nessuno deve essere escluso a priori. Vorreste apparire più seducenti, rendendo inaccessibile il vostro mondo interiore. Ma sarà poi così?

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in perfetta consonanza con il vostro segno vi permette di raddrizzare il timone e di condurre tutta la ciurma verso un sereno approdo. Acume e perspicacia vi permettono di evitare gli scogli più acuminati, senza dover rischiare nulla.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Andare d’accordo non sembra affatto facile, per via della quadratura del Sole con la Luna. Meglio armarsi di santa pazienza e dare fiducia. È in arrivo il vostro compleanno, ma non sapete ancora bene, se volete invitare un vero scocciatore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il sestile lunare vi aiuta ad apportare piccole migliorie alla casa e agli addobbi. Volete che tutto sia più che perfetto per l’ultimo giorno dell’anno. Difficile accontentarvi. Chi ci prova rischia di trovarsi coinvolto in una bella disputa filosofica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non sempre siete disposti a correre il rischio di seguire una vostra vaga intuizione. Potreste fare qualcosa in più, se soltanto lo voleste. Meglio evitare lo shopping nelle ore di punta in questi giorni di preparazione al Capodanno. Che caos

