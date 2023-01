Oroscopo di oggi 1 gennaio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 gennaio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

La domenica illumina la sfera affettiva. Dall’ambiente caldo e confortevole che vi circonda, traete sicurezza, vi godete il relax dando riposo alla mente. Accettate con entusiasmo le proposte del partner, ha bisogno di sapere che può contare sul vostro appoggio.

Toro. 21/4 – 20/5

Il Sole, in buon aspetto con la Luna nel segno, è di ottimo auspicio per il cuore e la creatività in genere. Di umore frizzante, festeggiate il nuovo anno. Molti problemi della coppia sono risolvibili con la disponibilità di entrambi. Date il buon esempio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Concentrati su argomenti pratici come l’organizzazione dei nuovi progetti, sarete meticolosi e ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori. Poche le tracce di brio e inventiva che in genere vi contraddistinguono, ma ne guadagna la profondità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nessun imprevisto insidierà la serenità domestica. Con il favore della Luna in Toro, recuperate la calma e la stabilità emotiva. Parole di pace. Diramate inviti e riunite gli amici a casa vostra: con una ricetta della tradizione farete bella figura.

Leone. 23/7 – 23/8

Una giornata poco produttiva e dispendiosa. Dovrete confrontarvi con un piccolo disguido familiare. Cercate di usare tatto e comprensione. Conflitti con i parenti? Non ostinatevi a difendere solo e sempre le vostre ragioni: agite con diplomazia!

Vergine. 24/8 – 22/9

Se è giunto il momento di una chiarificazione in famiglia e in amore, grazie all’appoggio della Luna in Toro potete agire indisturbati. Vi muoverete con lucidità. Avete un asso nella manica: non sprecatelo in inutili tentennamenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Andamento positivo. Il primo giorno dell’anno si preannuncia riposante. Tante idee vi frullano per la testa, ma oggi le mettete tranquillamente in pausa. Le finanze dovrebbero tirare il fiato, ma un’accurata revisione dei conti è quasi inevitabile. Svaghi a costo zero.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna è poco amorevole nei vostri confronti, ma affronterete ogni difficoltà con il buonsenso del cuore senza indugi, determinati più che mai. Gestite con calma e senza affanno le vostre faccende, non buttatevi a corpo morto su ogni cosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Domenica ideale per un viaggio di piacere o per l’inizio di una vacanza. Gli spostamenti saranno gradevoli e più scorrevoli del previsto. Negli affettivi coltivate la pazienza e prendete tempo, non pensate di risolvere in un baleno le divergenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Coccolati dalla Luna in Toro che allevia le ansie e vi fa sentire al sicuro, il nervosismo per un litigio in famiglia oggi ha poca presa su di voi. In amore raccogliete soddisfazioni: si respira aria di tenerezza e di serenità, ma non abbassate la guardia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tra gli amici riscuotete successi, ma ci sono beghe domestiche da affrontare. La diplomazia è d’obbligo per redimere una questione spinosa. Il dinamismo è in auge, ma avendo un raggio di azione limitato, vi tocca fare qualche compromesso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Confortato dalla Luna, il Sole vi regala una giornata perfetta, dove attività e riposo, fantasia e concretezza, coraggio e prudenza risultano equilibrati. Il grafico dell’economia risulta in salita, anche per via di piccoli guadagni. Conto in banca rassicurante

