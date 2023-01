Oroscopo della settimana dal 2 all'8 gennaio secondo Artemide

Oroscopo della settimana prossima dal 2 all'8 gennaio secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Sarai molto attivo e più impaziente del solito. La forza sarà al massimo e l'umore migliorerà. Fai attenzione a come comunichi, poiché le persone non dicono sempre quello che pensano. I consigli tempestivi ricevuti da una persona cara ti aiuteranno a trovare una via d'uscita dall'impasse. Nel fine settimana cerca di ritagliarti abbastanza tempo per il riposo, è meglio andare fuori città, dove non verrai disturbato dai soliti seccatori.

Il giorno propizio è il sabato, il giorno sfavorevole è il lunedì.

Toro

È tempo di fare il punto e rivalutare antichi valori. Credi nella tua forza, ora è un momento favorevole per l'attuazione di piani a lungo meditati. I tuoi stessi dubbi possono interferire i tuoi progetti, ma farai fronte a tutto e sentirai il sollievo che ti serve. Possibili introiti economici in settimana e gite fuori porta nel weekend.

Il giorno propizio è mercoledì, il giorno sfavorevole è giovedì.

Gemelli

Se qualcosa non funziona per te, non disperare, fai qualcos'altro e questo problema si risolverà gradualmente da solo. Non rifuggire dal lavoro, ma allo stesso tempo non assumerti troppe responsabilità. Cerca di non perdere il controllo della situazione, quindi sarai in grado di completare quasi tutte le attività in tempo. Nel fine settimana dedica più tempo e attenzione ai bambini, se necessario cerca di aiutarli.

Il giorno propizio è lunedì, il giorno sfavorevole è martedì.

Cancro

Accoglierai con gioia il vento del cambiamento, poiché una vita misurata è diventata fastidiosa. Ascolta le opinioni degli altri, questo ti permetterà di trarre conclusioni preziose, così necessarie per l'attuazione delle tue idee. Abbandona le opinioni conservatrici e sbarazzati delle cose inutili. Nei fine settimana, viaggia, socializza, non essere solo.

Il giorno propizio è venerdì, il giorno sfavorevole è martedì.

Leone

Tratta le nuove conoscenze e i loro suggerimenti con tutta la tua attenzione. Cerca di frenare le tue emozioni, controlla attentamente le tue parole e la reazione degli interlocutori. In questo modo puoi evitare grossi problemi. Cerca di cogliere l'attimo e applica l'iniziativa e l'intraprendenza al massimo vantaggio. Nel fine settimana prenditi una pausa dagli affari, rifugiati in un ambiente comodo e confortevole, dedica tempo alla tua famiglia e alla tua salute.

Il giorno propizio è mercoledì, il giorno sfavorevole è giovedì.

Vergine

Vivrai una sensazione di benessere personale: è meglio sfruttare appieno il periodo fruttuoso. Il successo negli affari può dipendere in gran parte dalle tue capacità organizzative, anche se è improbabile che gli affari non subiscano il freno da parte della concorrenza. Nel fine settimana la solitudine ti permetterà di dare libero sfogo alla creatività.

Il giorno propizio è giovedì, il giorno sfavorevole è venerdì.

Bilancia

Un periodo eccellente per ottenere risultati fruttuosi nelle attività professionali. Stai attento, la fortuna non tollera gli errori. Puoi contare sull'aiuto degli amici. Hai bisogno di una svolta drastica nella tua vita, ma non a spese dei tuoi cari. Risolvi i tuoi problemi. Durante il fine settimana, potrai pianificare il corso degli eventi per il prossimo futuro.

Il giorno propizio è martedì, il giorno sfavorevole è mercoledì.

Scorpione

Non affrettare le cose e la tua pazienza sarà sicuramente premiata. La ricompensa può essere virtualmente illimitata. La capacità di comunicare con i colleghi al lavoro può portarti il ​​favore dei superiori. Nel fine settimana i tuoi cari avranno bisogno del tuo sostegno, non rifiutare.

Un giorno favorevole è mercoledì, un giorno sfavorevole è sabato.

Sagittario

Lavora di più, parla di meno. Questo principio soddisferà pienamente il tuo umore, l'importante è essere in grado di metterlo in pratica. Non dovrebbero essere consentiti crolli emotivi. Cerca di evitare incontri con i superiori, poiché la tua intemperanza può portare a nuove incomprensioni. Nel fine settimana potresti essere insoddisfatto del corso degli eventi, sarà difficile per te trovare un linguaggio comune con gli altri.

Il giorno propizio è il martedì, il giorno sfavorevole è il lunedì.

Capricorno

Sono probabili conoscenze, incontri, viaggi di lavoro. Cerca di essere il più raccolto e concentrato possibile sui tuoi obiettivi principali, scarta spietatamente impegni e distrazioni non necessari. Puoi tranquillamente rivolgerti ai tuoi amici per chiedere aiuto. Trascorri il fine settimana con la tua famiglia, è tempo di relax.

Il giorno propizio è venerdì, il giorno sfavorevole è mercoledì.

Acquario

Pensa alla persona amata. Hai accumulato molti casi e problemi irrisolti, è ora di affrontarli. Non cercare di fare tutto in una volta, inizia con le cose più importanti. La partecipazione amichevole aiuterà a superare le principali difficoltà. Durante il fine settimana il tuo compito sarà essere al momento giusto nel posto giusto.

Il giorno propizio è mercoledì, il giorno sfavorevole è martedì.

Pesci

Dovrai mostrare moderazione e tatto rari quando incontri i colleghi al lavoro e nelle conversazioni con i superiori. Se riesci a rimanere sereno, il successo ti aspetta: arriveranno offerte redditizie, appariranno conoscenti influenti, si apriranno prospettive senza precedenti. Nel fine settimana, metti da parte i problemi quotidiani e concediti un buon riposo.

Il giorno propizio è giovedì, il giorno sfavorevole è lunedì.

© Riproduzione riservata