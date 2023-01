Oroscopo dell'amore gennaio 2023 per tutti i segni: ecco cosa prevede Artemide.

Ariete

L'Ariete dovrebbe avere relazioni stabili a gennaio. Questo vale per quelle coppie che hanno già trovato la loro felicità. A metà del mese noterai un'ondata di sentimenti. Cogli l'occasione e invita la tua metà a fare una passeggiata romantica, potrete trascorrere dei bei momenti insieme. Tuttavia, gennaio non è il momento migliore per trovare un partner per chi è single. Ci saranno pochi candidati idonei.

Toro

Il Toro può avere attriti nel rapporto di coppia, ma sarà possibile prevenire un conflitto con calma e moderazione, in modo che non sia prevista una battaglia… ai ferri corti. Piuttosto, l'insoddisfazione si manifesterà attraverso la testardaggine e la pressione nel difendere il proprio punto di vista. Per sfogarsi e migliorare i rapporti sarebbe bello andare in palestra insieme.

Regala un abbonamento ad una società sportiva alla tua metà, dove vai anche tu. Se lo sport non rientra nei tuoi interessi, allora una rassegna musicale è un'ottima alternativa. Se ti sembra che il partner sia concentrato su se stesso, non preoccuparti, prova ancora sentimenti teneri.

Gemelli

I Gemelli avranno eventi importanti nella loro vita personale. Ti viene data la possibilità di seguire la lezione e capire cosa è veramente importante per te. Non farti prendere dalle piccole cose. Le tue azioni nella relazione saranno corrette. Una buona occasione ti aiuterà a incontrare la persona giusta al lavoro o tra persone in un campo simile al tuo. Partecipa a un evento professionale se stai cercando l'amore.

Cancro

Per il Cancro la relazione sentimentale passerà a una nuova fase. I valori comuni possono unire ancora di più due persone che si amano. Parla a cuore aspetto con il tuo partner, anche se non sei all’inizio del rapporto o al primo anno di matrimonio. Per stai ancora cercando l’amore, un incontro con una persona più grande di te può essere fatidico.

Se ti sembra che il tuo partner sia diventato riservato nella comunicazione, non è perché ha dei segreti per te, ma ora ha bisogno di usare la sua energia con parsimonia. Sarà utile per la coppia dirigere le attenzione reciprocamente: qualsiasi passatempo da svolgere insieme andrà bene.

Leone

Gennaio per il Leone non sarà il mese migliore per l'amore. Potrebbero sorgere contrasti e problemi nella relazione attuale. La prova di forza scatterà soprattutto in quelle coppie in cui entrambi sono fermamente fissati in modo serio sulle proprie posizioni. Si raccomanda di non accumulare risentimento e di non forzare gli eventi, forse il vostro impulso è solo una frutto di una fase emotiva temporanea.

Una terza persona potrebbe interferire con la relazione. Un consiglio: aiutatevi e prendetevi cura l'uno dell'altro, questo rafforzerà il rapporto. Andate insieme in un ristorante accogliente e trascorrete più tempo da soli.

Vergine

La Vergine è in cima alla lista dei segni zodiacali più fortunati a lungo termine in termini di amore e relazioni. Come al solito, tutto è fantastico. Buona fortuna, eventi gioiosi e voglia di prendersi cura degli altri. Consiglio del mese: partecipa a un grande evento a tua scelta, e non escludere una visita a una pista di pattinaggio: ti divertirai.

Bilancia

Bilancia, aspettati eventi importanti e di svolta nella tua vita personale. Ci saranno molte tentazioni in giro e se prendi una decisione inequivocabile, non ferire il cuore di nessuno e parla apertamente. Per chi vuole mantenere i rapporti attuali, il consiglio del mese: creare comfort in casa in tutti i sensi. Il tuo partner, più che mai, ha bisogno di un ambiente calmo e pacifico a casa. Prepara le candele per una cena intima per due.

Scorpione

Lo Scorpione, come su un'altalena, da un lato vuole prendersi cura del proprio partner e mostrare teneri sentimenti, dall'altro a causa del temperamento focoso taglia sul nascere le buone intenzioni. Questo mese dovrai sicuramente lavorare sulle relazioni di coppia. Per provare sentimenti affettuosi l'uno per l'altro, frequentate insieme un corso di creatività, dall’arte alla cucina, dalla ceramica al ballo. E qualunque cosa tu scelga, dovrai prendere l'iniziativa invitando il tuo partner.

Sagittario

Sagittario, anche se questo mese ti sei concentrato maggiormente su te stesso, tutti ti hanno capito e assecondato tranquillamente. A gennaio l'importante sarà non parlare in modo troppo schietto, per non ferire i sentimenti del partner e delle persone care. Un regalo materiale o un viaggio insieme in un luogo che ti riempirà di energia contribuirà a portare un tocco romantico alla tua vita. Per non andare lontano, basterà una sauna, un massaggio o una piscina termale.

Capricorno

Capricorno , tieni sotto controllo le tue emozioni. Rilassati di più e riposati. Sebbene queste raccomandazioni non siano direttamente correlate al tema dell'amore, sono proprio queste semplici accorgimenti che ti permetteranno di raggiungere stabilità nella tua vita personale a gennaio. L'acquisto di lingerie seducente o di un vestito elegante o sexy aggiungeranno pepe alla relazione. Fate insieme emozionanti viaggi e fate shopping insieme.

Acquario

L’Acquario valuterà il partner a gennaio in base alle sue azioni e alla volontà di assumersi le responsabilità. In generale, sarà un mese abbastanza uniforme per le relazioni, senza cambiamenti drastici. Tranne, forse, per le crescenti possibilità di separazione temporanea dal partner, ad esempio, per un viaggio di lavoro. Per chi è alla ricerca dell’amore: la fortuna può aspettarti lungo la strada, anche durante un breve viaggio.

Le persone con professioni creative o i medici saranno le più adatte a te.

Pesci

I Pesci a gennaio saranno capace di azioni nobili verso chi amano. Vorranno condividere teneri sentimenti, pensieri e idee in coppia. In generale, hanno bisogno di comunicazione. Fai una festa con gli amici, vai a visitarli o invitali a casa tua. Questo ti permetterà di aprirti al 100 percento e sentirti il ​​più felice del mondo.

