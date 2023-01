Oroscopo di oggi 6 gennaio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 6 gennaio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 6 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Bilanci e finanze tengono banco nei vostri pensieri. L’obiettivo è guadagnare di più per investire nella casa, nell’attività e concedervi qualche lusso. Possibili malintesi con i vicini, non accettate provocazioni, ma non fate di un sassolino una montagna.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti l’abitazione, l’educazione dei figli ed eventuali viaggi di piacere. Benessere. In amore il dialogo resta l’arma vincente: confessando timori e desideri, rinverdite l’intesa con il partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia. Vista dal lato positivo, è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Circondati da energie positive e in piena fase di relax, i vostri problemi si ridimensionano. Parlate poco, ma accogliete con piacere nuovi stimoli. Trasformate un cambiamento che vi inquieta in un’occasione per fare spazio ai vostri bisogni.

Leone. 23/7 – 23/8

Da una competizione professionale, nascono progetti da mettere a punto con una strategia mirata. Noie familiari da risolvere cambiando atteggiamento. Gestite con tatto i rapporti, troverete belle conferme. Piacendo a voi stessi, di riflesso piacerete anche agli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e attività baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e progetti che vi rendono felici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Semaforo rosso a sbarrarvi la strada ingarbugliando emozioni e rapporti. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo. Per un errato senso di perfezionismo, pretendete troppo da voi stessi e da chi lavora accanto a voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni lavorative vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato speso bene. L’entusiasmo per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un venerdì molto favorevole, sia per smaltire il lavoro arretrato sia per sistemare questioni finanziarie in comune con altri. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito: miracolosamente la richiesta verrà accolta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dalla carriera e dagli affari compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare dal partner per la vostra latitanza. Qualcuno rosica per il vostro successo? Infischiatevene! Il merito, oltre che della fortuna, è dell’impegno.

Acquario. 21/1 – 19/2

È il momento di accantonare le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto faccende pratiche ed economiche piuttosto importanti. Le stelle vi aiuteranno! Tenete duro, fate dell’organizzazione e dell’ordine le parole chiave, tutto si sistemerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi, per dare al rapporto un assetto nuovo.

