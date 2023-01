Oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

ARIETE

I desideri inizieranno a diventare realtà, quindi fai attenzione quando li realizzi. Sentiti libero di usare il tuo fascino non solo per scopi personali, ma anche per aiutare chi ti sta vicino. Non ci saranno sicuramente effetti collaterali. Nei fine settimana, preparati a festeggiare come se non ti importasse cosa verrà dopo.

Il giorno propizio è il martedì, il giorno sfavorevole è il lunedì.

TORO

Prenditi cura di risolvere i problemi accumulati, è tempo di agire per consolidare i risultati raggiunti. Sii puntuale: questo farà una buona impressione sui tuoi colleghi al lavoro. Presta più attenzione alla tua famiglia nei fine settimana.

Il giorno propizio è il lunedì, il giorno sfavorevole è il venerdì.

GEMELLI

Dovrai prendere decisioni importanti e raccoglierne i frutti. Un tuo desiderio si avvererà, a meno che tu stesso non interferisca con il destino. Sii particolarmente attento ai bambini e ad altri parenti, trattieni gli attacchi di irritabilità. Nei fine settimana, concediti piccole debolezze e semplicità, devi rilassarti.

Il giorno propizio è martedì, il giorno sfavorevole è venerdì.

CANCRO

Le domande sulla carriera saranno molto difficili e dolorose, anche se ci saranno probabili offerte interessanti. È consigliabile non resistere, ma lasciare che gli eventi facciano il loro corso. Realizza i tuoi piani particolarmente ambiziosi, non perdere la tua ora. Quando costruisci piani per il futuro, non trascurare i consigli di amici e parenti.

Il giorno propizio è giovedì, il giorno sfavorevole è venerdì.

LEONE

La settimana favorisce affari di successo nel campo del lavoro e degli affari. Un consiglio intelligente, rivolto in modo discreto ai superiori, può proiettarsi favorevolmente sulle tue aspirazioni di carriera. Cerca di evitare di criticare i colleghi. Mostra le tue capacità intellettuali, gli altri lo apprezzeranno.

Il giorno propizio è il martedì, il giorno sfavorevole è il lunedì.

VERGINE

Potresti essere sopraffatto dall'entusiasmo del lavoro. Non sono escluse offerte di un nuovo impegno professionale o di un aumento di stipendio nella tua attuale occupazione. Le notizie inaspettate possono interrompere i tuoi piani. Alcuni problemi saranno causati da persone della tua cerchia ristretta. Dopo aver completato un compito importante, guadagnerai la gratitudine dei tuoi superiori. Il fine settimana ti riserverà successo e gioia.

Il giorno propizio è venerdì, il giorno sfavorevole è mercoledì.

BILANCIA

I cambiamenti drastici, ma positivi nella vita dipenderanno dalla tua capacità di mostrare adeguatamente le tue capacità. E con uno sforzo riuscirai a dimostrarli nel miglior modo possibile. La fortuna solleticherà le tue mani, l'importante è non essere pigri e non perdere l'occasione.

Il giorno propizio è giovedì, il giorno sfavorevole è martedì.

SCORPIONE

Ci sarà la possibilità di creare una solida base per ulteriori risultati nel lavoro e nella creatività. Il successo sarà basato sulla tua puntualità e sul tuo impegno. Non lasciare che le persone intorno a te ti manipolino, non fare infinite concessioni. Dedica il fine settimana al riposo passivo, cerca di ripristinare l'energia spesa.

Il giorno propizio è venerdì, il giorno sfavorevole è sabato.

SAGITTARIO

I tuoi piani stanno iniziando a concretizzarsi. Il lavoro richiederà molto tempo e impegno e, in termini di importanza, occupa il primo posto. Non dimenticare la tua casa, mettere le cose in ordine e creare conforto tra le mura domestiche è un compito importante durante questo periodo.

Il giorno propizio è sabato, il giorno sfavorevole è giovedì.

CAPRICORNO

Il lavoro è uno dei compiti più importanti. Il benessere materiale per un periodo piuttosto lungo dipenderà dal risultato del tuo lavoro. Alcuni piani dovranno cambiare, la vita li adatterà a modo suo.

Il giorno propizio è il lunedì, il giorno sfavorevole è la domenica.

ACQUARIO

Ciò che potrebbe sorprenderti piacevolmente è l'opportunità di guadagnare denaro o cambiare lavoro per uno più remunerativo. Sii più audace nel trattare con coloro che ti hanno causato ogni sorta di guai per molto tempo. È il momento di abbandonare dubbi e insicurezze e andare avanti con coraggio verso l'obiettivo. Nei fine settimana è meglio abbandonarsi alla solita routine.

Il giorno propizio è giovedì, il giorno sfavorevole è venerdì.

PESCE

Sforzi significativi saranno richiesti nella sfera professionale. Non caricarti di un lavoro noioso e soprattutto non sforzarti inutilmente. Stanno arrivando incontri con vecchi buoni amici, ma non dimenticare le questioni urgenti. Si consiglia di trovare il tempo per rilassarsi e comunicare, ma non dimenticare queste promesse. Prova a fare durante il fine settimana quello che hai lasciato incompleto durante la settimana.

Il giorno propizio è mercoledì, il giorno sfavorevole è giovedì.

© Riproduzione riservata