Oroscopo di oggi 13 gennaio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 gennaio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 13 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Ordine e precisione.

Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere. Meditate su progetti che sembrano irrealizzabili. Riveduti e corretti, avranno maggiori possibilità di attuazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che vi rimette in sesto, spezzando una lancia a favore del buonsenso e della concretezza. Progetti creativi. Lavorate volentieri, credete in ciò che fate e non vi alzate dalla scrivania fino a che non avete finito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Che non sarà un giovedì con i fiocchi lo si intuisce dall’aria che tira, e la Luna nella Vergine conferma in pieno le meste previsioni. Casa, lavoro e obblighi domestici, tutto il resto deve attendere... partner e amore compresi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Favoriti dal passaggio della Luna in Vergine, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi sul fronte professionale con maggiore efficienza. Se avvertite il bisogno di spazio e di novità, correte a prenotare un viaggio. Denaro ben speso.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è una giornata con effetti speciali, quelle che a voi piacciono tanto però, cosa non da poco, è ammantata di un piacevole senso di tranquillità. Affrontate coraggiosamente un chiarimento in famiglia, se sarete calmi e freddi la spunterete voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie al sodalizio stretto con il Sole, la Luna nel vostro segno non si perde in sterili fantasie. Senso pratico, capacità critiche, efficienza. Attenti responsabili, vi occupate di tutto in maniera ineccepibile. Ma cosa vuole di più il partner, dolcezza?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente di lavoro. Una spesa non preventivata mette il budget sottosopra? Per porvi rimedio usate l’intelligenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Basta il transito del Sole in trigono alla Luna in Vergine, per mantenere le situazioni bene in ordine. Nelle faccende pratiche oggi siete imbattibili. Ottime premesse per l’attività, specie se siete alla ricerca di contatti per promuovere un progetto a cui tenete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un pizzico di monotonia nelle relazioni personali: perché non cercate di vivacizzare la vostra giornata con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarvi una questione professionale anche in famiglia. Rimostranze da chi amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’appoggio dinamico del Sole, la Luna in Vergine acquista entusiasmo e fiducia. Favorite tutte le iniziative in ambito professionale anche le più ardite. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e bella serenità nella vita di relazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dopo il giro di giostra dei giorni scorsi, una pausa per fare il punto della situazione. Voi siete qui: dal presente costruite il futuro. L’amore non è un problema. Forse è la vostra ostinazione a rendere tutto più difficile. Siate più accomodanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Bersagliando Nettuno, la Luna in Vergine nelle vesti di un socio o del partner invece di darvi una mano confonde le acque e vi complica le cose. Dovendo concentrarvi sul lavoro, tenderete a trascurare il partner. Pronti ad ascoltare le sue lamentele?

