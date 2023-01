Oroscopo di oggi 15 gennaio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 gennaio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Nonostante sia domenica, il lavoro è un assillo che non vi fa godere come vorreste il relax, l’affetto del partner e la presenza degli amici più cari. Anche se l’immagine necessita di qualche attenzione, evitate gli acquisti di abbigliamento se indecisi.

Toro. 21/4 – 20/5

È un risveglio che preannuncia qualche cambiamento. Venere e Urano in attrito vi suggeriscono di accogliere le novità. Il perché lo capirete più avanti. Acuti senso critico e spirito pratico con cui portate avanti le vostre idee, ma ci sono adattamenti da fare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La mattina si preannuncia radiosa, grazie alla Luna in Bilancia. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Un punto a favore ve lo regala Venere che solletica il vostro cuore presentandovi una persona nuova.

Cancro. 22/6 – 22/7

Di fronte a un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitate una volta di troppo. Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna. Con la “Luna di traverso” ogni pretesto è buono per discutere, rivangando questioni ormai passate.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il favore della Luna, la mattinata si prospetta all’altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggetto istruttivo, una mostra d’arte. Oggi tutto può succedere: i single innamorarsi e le coppie trovare nuovi equilibri... insieme o separatamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nell’attività si aprono nuovi sbocchi e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee previsioni. Investite l’energia a disposizione per definire i vostri spazi e non permettete intrusioni nei vostri affari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Solitamente siete persone che non amano gli eccessi, ma se come oggi vi stuzzicano da più parti, è naturale mettere a tacere il savoir-faire. Si fa un gran discutere in famiglia. Ognuno vuole dire la sua, alzando al massimo il volume per essere ascoltato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il forte ascendente che avete sugli altri insieme alla vostra tenacia potranno consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada non è tutta in discesa, ma se moderate la velocità, potrete mantenere il controllo... del cuore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A rimettervi in sesto stamattina ci pensa la Luna in Bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia qualche ora pacifica, serena, ma affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici, dedicarvi al fitness, affrontare con coraggio una questione spinosa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un progetto ambizioso vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete il parere a una persona fidata e seguite il suo consiglio. Voglia di relax e di complicità, ma non sarete voi a condurre il gioco. La passione felicemente vi sorprende.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pronti ad approfittare della Luna in trigono a Saturno e dell’occasione di un viaggio per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi come preferite? Calma e pazienza, le parole chiave con cui fronteggiare gli imprevisti, probabili cause di tensioni nella coppia.

Pesci. 20/2 – 20/3

