Oroscopo della settimana dal 16 al 22 gennaio, ecco le previsioni di Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per i Gemelli

Il segno potrebbe incontrare difficoltà all'inizio della settimana, ma non temere a cuore. La seconda metà della settimana è un periodo eccellente per rafforzare i rapporti familiari, trascorrere del tempo con figli e parenti. Buone notizie per chi è alla ricerca di un partner: è possibile iniziare a cercare l'anima gemella il 18 gennaio.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per il Cancro

Il Cancro sentirà l'instabilità interna e le circostanze richiederanno pazienza e perseveranza. Forse non riuscirà a ottenere quanto meritato per il lavoro svolto. Tuttavia, Artemide nota che non si dovrebbe soccombere al pessimismo. Presta attenzione a te stesso, rilassati e… ringiovanisci.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per il Leone

I Leone dovrebbero prestare attenzione alla loro fiducia e capacità di intraprendere affari finanziari. Sul lavoro sarà una settimana difficile, quindi ci si dovrà impegnare per resistere allo stress. Nella sfera amorosa del segno, i fallimenti sono dietro l’angolo, ma se metti al primo posto la felicità della famiglia, allora non ci saranno problemi nella tua vita personale.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per la Vergine

La Vergine si sentirà fortunata in tutto. Ma vale la pena astenersi da nuovi progetti e seguire il percorso fin qui collaudato. Nel fine settimana è meglio andare incontro alla natura, poiché il riposo è vitale per il segno.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per la Bilancia

I Bilancia possono arrabbiarsi per piccole cose. Questa settimana, un episodio negativo può cambiare drasticamente la tua vita, ma basterà affrontarlo con fermezza e serenità. Nei primi due giorni i rappresentanti del segno proveranno nostalgia: vorranno ricambiare il loro amore passato.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per lo Scorpione

Potrebbe sorgere qualcosa di nuovo nella vita dello Scorpione, ma richiederà ai rappresentanti del segno di fare un passo avanti. Forse sarà necessario cominciare a immaginare una nuova attività lavorativa. Artemide sconsiglia di farsi prendere dall’ansia o di fare gli straordinari.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per il Sagittario

I Sagittario possono fidarsi con fiducia del destino. Questa settimana è un ottimo periodo per combinare perfettamente vita personale e lavorativa e la situazione finanziaria sarà stabile. Nella tua vita personale, non dovresti creare motivi di conflitto. Chi è alla ricerca di un partner potrà aspettarsi un fatidico incontro romantico.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per il Capricorno

Questa settimana, i Capricorno dovrebbero svolgere il lavoro che hanno pianificato da molto tempo. Potrebbero esserci ancora degli affari in sospeso. Venerdì, anche peri single, è meglio prestare attenzione al romanticismo: è previsto un appuntamento.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per l'Acquario

Gli Acquario dovrebbero ascoltare i consigli di persone esperte e intelligenti. Potrebbero esserci tentazioni durante la settimana, ma se cedi, puoi sentirne le conseguenze. Artemide ci ricorda l'importanza dell'autocontrollo. Altrimenti, potrebbero sorgere problemi che colpiranno l'orgoglio e il portafoglio.

Oroscopo dal 16 al 22 gennaio per i Pesci

I Pesci dovrebbero fare ciò che provoca più li ispira. Forse questo è ciò che porterà al successo. Non c'è bisogno di aver paura di iniziare cose nuove: nuove persone, attività, guardaroba o sport. È importante essere aperti, sinceri e diretti.

