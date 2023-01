Oroscopo della settimana dal 23 al 29 gennaio secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

La settimana ti costringerà a prendere in seria considerazione le tue relazioni personali. Chi ha una famiglia dovrebbe dedicare più tempo possibile ai bisogni dei propri cari. Avrai l'opportunità di prenderti cura di te stesso solo verso la fine della settimana. Per coloro che sono single, non sono escluse possibili conoscenze romantiche o l'apparizione di qualcuno del passato nella loro vita. La tua creatività e lo sport possono essere un'altra fonte di ispirazione. Potrebbe essere un buon momento per iniziare un corso di fitness.

La tua determinazione ti porterà alla conquista dei tuoi obiettivi questa settimana.

Toro

Il tuo potenziale aumenterà significativamente questa settimana. Non dovresti concentrarti su una sola cosa, ma agire su più fronti contemporaneamente. Alla fine della settimana, evita questioni importanti nelle tue relazioni personali. Un desiderio caro potrebbe avverarsi. Coloro che ti sono vicini vorranno aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Una persona cara ti ispirerà e ti delizierà. Il fine settimana potrebbe portare buone notizie.

La tua forza interiore ti guiderà verso nuove opportunità questa settimana.

Gemelli

La fortuna questa settimana sarà in tuo favore. Devi solo essere intraprendente. Molto dipende dal tuo stato d'animo. Se sei ottimista, otterrai sicuramente di più. La seconda metà della settimana è un ottimo momento per apportare cambiamenti nella tua vita amorosa. Cerca di eliminare i dissapori nel rapporto con il partner. I Gemelli single potrebbero decidere di fare un passo più serio in relazione alla loro passione sentimentale.

La tua flessibilità ti aiuterà a superare le sfide e a prendere decisioni importanti questa settimana.

Cancro

Non cercare di fare troppo tutto in una volta, cerca di entrare gradatamente nel ritmo del lavoro. Le stelle prevedono che mercoledì sarà una giornata di grande successo, e non ci saranno praticamente ostacoli al raggiungimento del tuo obiettivo. I Cancro che hanno un legame di coppia e una famiglia dovrebbero essere sensibili alle esigenze di una persona cara. Si consiglia a coloro che non hanno ancora trovato un partner di aprirsi alla comunicazione. La persona che entra nella tua vita durante questo periodo può diventare una parte essenziale nel tuo futuro.

La tua sensibilità ti permetterà di relazionarti meglio con gli altri e di risolvere i problemi questa settimana.

Leone

La settimana si aprirà con allettanti prospettive per i Leoni. Il periodo sarà pieno di eventi piacevoli, incontri inaspettati e circostanze favorevoli. Ora avrai la capacità di spostare montagne. E ciò non richiederà molto sforzo da parte tua. Nel lavoro, la tua autorità aumenterà e potrebbe esserci anche la possibilità di un aumento di stipendio. Sabato sarà un buon momento per le questioni relative alla costruzione o alla "riparazione". La domenica è il momento ideale per trascorrere del tempo con la famiglia.

Il tuo coraggio ti farà affrontare con successo qualsiasi sfida che si presenterà questa settimana.

Vergine

Non fermarti qui. Continua a conquistare con coraggio la vetta successiva. Lunedì, qualcuno vicino a te potrebbe facilmente perdere il controllo, non dargli motivo di conflitto. Giovedì sarà possibile concludere un accordo proficuo e trovare un compromesso su questioni controverse. Venerdì avrai l'opportunità di dimostrare le tue capacità e competenze professionali. Bonus in denaro sono molto probabili.

La tua attenzione ai dettagli ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi questa settimana.

Bilancia

Questa settimana ti sentirai a tuo agio e avrai successo nella tua vita personale e professionale. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per le questioni di cuore e le relazioni sentimentali. Venerdì e sabato saranno giorni ideali per la creatività e l'arte. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia.

La tua equanimità ti aiuterà a mantenere la calma in situazioni difficili questa settimana.

Scorpione

Questa settimana dovrai fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per mettere a punto i dettagli dei progetti in corso. Venerdì e sabato potrebbero essere giorni di incertezza e difficoltà ma non arrenderti, potresti trovare delle soluzioni inaspettate. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia.

La tua passione ti spingerà ad agire con determinazione questa settimana.

Sagittario

Questa settimana sarai pieno di energia e di entusiasmo, ti consiglio di sfruttare questa energia per i tuoi progetti professionali e personali. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per le questioni di cuore e le relazioni sentimentali. Venerdì e sabato saranno giorni ideali per la creatività e l'arte. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia.

Il tuo ottimismo ti aiuterà a vedere le opportunità dove gli altri vedono solo ostacoli questa settimana.

Capricorno

Questa settimana dovrai fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per mettere a punto i dettagli dei progetti in corso. Venerdì e sabato potrebbero essere giorni di incertezza e difficoltà ma non arrenderti, potresti trovare delle soluzioni inaspettate. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia.

La tua perseveranza ti permetterà di superare qualsiasi ostacolo questa settimana.

Acquario

Questa settimana avrai l'opportunità di fare nuove conoscenze e di ampliare la tua cerchia sociale. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per le questioni di cuore e le relazioni sentimentali. Venerdì e sabato saranno giorni ideali per la creatività e l'arte. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia.

La tua creatività ti aiuterà a trovare soluzioni innovative ai problemi questa settimana.

Pesci

Questa settimana ti sentirai un po' insicuro e incerto, cerca di non prendere decisioni importanti in questo periodo. Lunedì e martedì saranno giorni favorevoli per gli affari e gli investimenti. Mercoledì e giovedì saranno giorni adatti per mettere a punto i dettagli dei progetti in corso. Venerdì e sabato potrebbero essere giorni di incertezza e difficoltà, ma cerca di mantenere la calma e di guardare il lato positivo delle cose. Domenica sarà un giorno di riposo e di relax con la famiglia, potrebbe essere un buon momento per meditare e rilassarti.

La tua empatia ti permetterà di aiutare gli altri e di connetterti con loro questa settimana.

