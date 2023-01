Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio, ecco le previsioni di Artemide per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio secondo Artemide per tutti i segni. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

La settimana inizierà con la luna crescente e finirà con la luna piena. Queste trasformazioni avranno un effetto sui segni zodiacali. L'oroscopo settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 per tutti i segni dello Zodiaco ti dirà chi avrà un periodo facile e chi invece dovrà lavorare su se stesso.

Oroscopo settimanale - Ariete

I prossimi 7 giorni per i rappresentanti di questo segno saranno facili, a patto che mantengano un atteggiamento positivo. L'oroscopo settimanale dell'Ariete consiglia di combattere la pigrizia e l'apatia e di non lasciarsi prendere dall'irritazione. Entro la fine della settimana, cerca di rallentare il ritmo e di rilassarti.

Oroscopo settimanale - Toro

La settimana inizierà con una voglia di prendere decisioni senza capire bene la situazione. L'oroscopo della settimana consiglia al Toro di aspettare e di ottenere informazioni affidabili prima di agire. Inoltre, la settimana porterà tensioni in famiglia. Potresti dover mettere in discussione una relazione con una persona vicina.

Oroscopo settimanale - Gemelli

I rappresentanti di questo segno avranno la fortuna di trovare un'altra fonte di reddito all'inizio della settimana. L'oroscopo della settimana per i Gemelli consiglia di valutare l'offerta e di dedicare tempo alla famiglia e ai bambini. Durante la settimana potrai fare grandi acquisti con successo.

Oroscopo settimanale - Cancro

I rappresentanti di questo segno avranno l'opportunità di realizzare i loro piani con l'aiuto di colleghi e amici. L'oroscopo settimanale del Cancro consiglia di prenderti del tempo per te stesso e di fare acquisti desiderati. Non dimenticare di prenderti cura della tua salute.

Oroscopo settimanale - Leone

I rappresentanti di questo segno avranno molti contatti sia con persone familiari che con estranei. L'oroscopo settimanale del Leone consiglia di essere se stessi e di non fingere di essere qualcun altro. Inoltre, sii attento nel gestire i tuoi soldi e non essere troppo autoritario in famiglia.

Oroscopo settimanale - Vergine

L'oroscopo della settimana per la Vergine consiglia di non essere troppo zelanti in palestra, per evitare possibili infortuni. Inoltre, la settimana sarà favorevole per le questioni finanziarie e per i progetti di lavoro. La Vergine dovrebbe concentrarsi sui propri obiettivi e non farsi distrarre dalle opinioni degli altri.

Oroscopo settimanale - Bilancia

La settimana inizierà con una sensazione di insicurezza e incertezza per i rappresentanti di questo segno. L'oroscopo settimanale per la Bilancia consiglia di non prendere decisioni importanti in questi giorni e di aspettare che le cose si chiariscano. Tuttavia, la settimana sarà favorevole per le questioni di cuore, per i rapporti sentimentali e per gli incontri romantici. La Bilancia dovrebbe dedicare del tempo per se stessa e per i propri interessi.

Oroscopo settimanale - Scorpione

La settimana inizierà con una sensazione di stress e tensione per i rappresentanti di questo segno. L'oroscopo settimanale per lo Scorpione consiglia di non prendere decisioni affrettate e di cercare il supporto degli amici e della famiglia. Tuttavia, la settimana sarà favorevole per le questioni professionali e per i progetti di lavoro. Lo Scorpione dovrebbe concentrarsi sui propri obiettivi e non farsi distrarre dalle difficoltà.

Oroscopo settimanale - Sagittario

La settimana inizierà con una sensazione di noia e apatia per i rappresentanti di questo segno. L'oroscopo settimanale per il Sagittario consiglia di cercare nuove opportunità e di non fermarsi alle prime difficoltà. Tuttavia, la settimana sarà favorevole per le questioni finanziarie e per gli investimenti. Il Sagittario dovrebbe dedicare del tempo per se stesso e per i propri interessi.

Oroscopo settimanale - Capricorno

La settimana inizierà con una sensazione di incertezza e insicurezza per i rappresentanti di questo segno. L'oroscopo settimanale per il Capricorno consiglia di non prendere decisioni importanti in questi giorni e di aspettare che le cose si chiariscano. Tuttavia, la settimana sarà favorevole per le questioni professionali e per i progetti di lavoro. Il Capricorno dovrebbe concentrarsi sui propri obiettivi e non farsi distrarre dalle difficoltà.

Oroscopo settimanale - Acquario

L'oroscopo settimanale per l'Acquario prevede un periodo favorevole per prendersi cura di se stessi. I tuoi sforzi saranno ripagati, ma si consiglia di evitare questioni finanziarie e prestiti durante la settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023. Tuttavia, non dovresti rifiutare di incontrare amici e familiari e partecipare a eventi interessanti perché le emozioni positive ti aiuteranno a superare un periodo difficile.

Oroscopo settimanale - Pesci

Per i Pesci, la settimana sarà molto positiva con successo e produttività in tutte le attività. Si consiglia di evitare le controversie e di prestare attenzione alle finanze, come pagare le bollette e ripagare i debiti. Inoltre, sarà un buon momento per lavorare su quastioni complesse della tua vita e documenti voluminosi.

