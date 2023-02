Oroscopo dell'Amore per la settimana 30 gennaio-5 febbraio per tutti i segni: le previsioni di Artemide

Oroscopo dell'Amore per la settimana da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 per tutti i segni: ecco le previsioni di Artemide.

Oroscopo settimanale dell'amore - Ariete

Caro Ariete, qualunque cosa accadrà nella tua vita amorosa questa settimana, ripensaci prima di prendere qualsiasi decisione! Una luna piena nel tuo quadrante dell'amore domenica 5 febbraio significa che tutto sta facendo il suo corso, specialmente quando sono in ballo di emozioni e sentimenti. In altre parole, la fine della settimana potrebbe rivelarsi significativa, l'Ariete potrebbe interrompere bruscamente i rapporti o perdere interesse per colui che credevi di amare il giorno prima. Potrà sembrare che l'Universo ti stia consigliando di fare attenzione a ciò che desideri. O forse è tutto molto più semplice... e per incontrare il vero amore bisogna liberare spazio. Se hai una relazione seria, tu e il tuo partner potreste sentirvi più distanti, il che potrebbe portare a un litigio.

Oroscopo settimanale dell'amore - Toro

Caro Toro, il percorso della tua vita amorosa potrebbe essere improvvisamente interrotto. Gli eventi della settimana potrebbero benissimo svolgersi in modo standard, ti stavi preparando a trascorrere una piacevole serata in compagnia di una persona cara o a ritrovare in ​​un bel posto un nuovo partner, ma una crisi familiare che non ti aspettavi interferirà con i tuoi piani. Non sappiamo chi nella tua cerchia ristretta svolga il ruolo di "regista del tumulto", ma di solito un personaggio del genere è presente in ogni famiglia. In un modo o nell'altro, una persona del genere diventerà l'iniziatore dei problemi e l'essenza del problema sollevato non varrà la candela. Beh... calmati al pensiero che potrebbe andare peggio! Se hai una relazione seria, la situazione sarà simile. Molto probabilmente, uno dei tuoi parenti potrebbe improvvisamente dichiarare il suo categorico disaccordo con tutto ciò che accade nella tua vita personale. Abbi pazienza!

Oroscopo settimanale dell'amore - Gemelli

Cari Gemelli, questa settimana la vostra vita sentimentale si fermerà per un po'. Probabilmente qualche buona opportunità professionale interferirà con lo sviluppo degli eventi nella vita personale. Venere è in cima al tuo oroscopo nella decima casa della carriera, creando grandi prospettive di successo negli affari. Tuttavia, poiché Venere litiga con Marte nel tuo segno (5 febbraio), alla fine della settimana potresti dover scegliere tra lavorare a un progetto importante durante il fine settimana o trascorrere del tempo romantico con la persona amata. Il tempismo sarà fondamentale. Può capitare che il tuo progetto abbia una scadenza che si avvicina e allo stesso tempo anche la tua persona ideale sia disponibile solo questo fine settimana! Dovrai scegliere! Alla fine, tutto si riduce a ciò che vuoi di più.

Oroscopo settimanale dell'amore - Cancro

Caro Cancro, questa settimana il prezzo che devi pagare per il tuo amore potrebbe andare oltre le tue capacità. Il pragmatismo nella sfera dell'amore è insolito, ma gli eventi possono essere più complessi di quanto sembri a prima vista. Una luna piena infuocata nella tua seconda casa dell'autostima questa domenica sarà ad angolo acuto rispetto all'imbroglione Urano, il pianeta dell'inaspettato, portandoti potenzialmente a una realizzazione scioccante. In altre parole, potresti scoprire qualcosa che compromette il tuo rapporto con la persona amata, qualcosa che semplicemente non puoi ignorare. Forse hai inventato scuse, nascosto atti indecenti o chiuso un occhio su qualcosa per molto tempo, solo per mantenere una relazione. Ma qualcosa improvvisamente cambia come in uno schiocco di dita e tutto diventa chiaro come il giorno. Forse questa persona non ti merita?

Oroscopo settimanale dell'amore - Leone

Caro Leone, il tuo segno zodiacale è il protagonista di questa settimana! Anche se questo, ovviamente, non significa che tutto andrà per il verso giusto. La luna piena nel vostro segno alla fine della settimana del 5 febbraio sarà accompagnata da una spiacevole quadratura della Luna ad Urano, il pianeta degli imprevisti. Da cui ne consegue che i Leone devono prepararsi per eventi imprevisti. Forse la tua passione farà qualcosa che sminuirà il tuo buon nome. Potresti trovarti nel mezzo di qualche tipo di problema associato a qualcuno nella tua vita. Ad esempio, sulla soglia, come dal nulla, si materializza il tuo ex partner, deciso a raccontarti tutto quello che è accaduto e raccontare a tutti come, secondo lui, hai sbagliato. Fortunatamente, non tutto è così male. Le possibilità di eventi buoni e cattivi in ​​questo momento sono quasi uguali. Quindi, con la stessa probabilità puoi ricevere un'incredibile dichiarazione d'amore da una persona, il cui potenziale romantico non era stato precedentemente sospettato. In altre parole, va tutto bene. Tutto sta facendo il suo corso!

Oroscopo settimanale dell'amore - Vergine

Cara Vergine, questa settimana qualcosa può rendere le recenti relazioni amorose più spiacevoli di quanto potresti sperare. Venere premurosa sta cercando di calmare quanto accade nella settima casa sostenendo il tuo cuore e la tua anima. Ma questo non è per molto. Le cose si complicano quando Venere si allinea in un aspetto teso con l'aggressivo Marte il 5 febbraio. Di conseguenza, i tuoi ideali di partner possono competere con le fantasie romantiche. Tu e il tuo partner potreste non essere sulla stessa lunghezza d'onda in questo momento per quanto riguarda la vostra vita personale insieme. Sono possibili anche altre opzioni, che tuttavia mettono in discussione il futuro comune. Se sei single, durante questo periodo sei più preoccupato per la tua carriera, quindi metti in secondo piano qualsiasi tipo di storia d'amore. Almeno per un po', qualcosa nella tua vita comincerà ad accadere secondo i piani...

Oroscopo settimanale dell'amore - Bilancia

Cara Bilancia, preparati! Questa settimana ci sarà qualche dramma nella tua vita sociale che inizierà a influenzare fortemente tutti gli aspetti della tua vita. Una luminosa luna nuova nell'infuocato Leone questa domenica inizialmente promette alla Bilancia l'opportunità di realizzare il sogno romantico previsto, grazie al suo atterraggio nella tua undicesima casa del desiderio. Ma, sfortunatamente, questa luna nuova è accompagnata da un aspetto teso di Urano, il pianeta degli eventi inaspettati, il che significa che tutto non andrà secondo i piani. Data la situazione astrologica, possiamo presumere che ulteriori eventi saranno collegati in qualche modo con amici intimi. Anche se non è affar loro intromettersi nella tua privacy, qualcuno potrebbe benissimo farlo questa settimana. Certo, tu, cara Bilancia, sarai estremamente scontenta di questo sviluppo. In effetti, potrebbe anche costare l'amicizia.

Oroscopo settimanale dell'amore - Scorpione

Cari Scorpioni, questa settimana potreste avere difficoltà a fidarvi di una nuova storia d'amore. Anche se le coppie che vivono insieme da molto tempo e hanno costruito relazioni forti sperimenteranno qualcosa di simile. Ma è comunque strano. Venere si sta muovendo attraverso il tuo settore romantico, che di solito è un fantastico indicatore di un nuovo potenziale d'amore se sei single e di un maggiore romanticismo se hai una relazione. Tuttavia, alla fine della settimana, Venere litigherà con il feroce Marte, provocando attriti e delusioni per la tua unione. Marte, il pianeta dell'azione, è nella tua ottava casa dell'intimità, che può portare ad aspettative di tradimento o paura di delusione in amore. Cerca di non isolarti da una conversazione da cuore a cuore...

Oroscopo settimanale dell'amore - Sagittario

Caro Sagittario, per il tuo segno, questa settimana sembra insolita in termini di romanticismo. Questa volta, probabilmente ti divertirai a passare più tempo con la tua famiglia che con il tuo partner. La ragione di ciò potrebbero essere diversi eventi e decisioni. Ad esempio, la coppia potrebbe avere difficoltà relazionali e sta pensando di prendersi una pausa temporanea. Forse per il Sagittario questa sarà anche una decisione ragionevole, poiché a volte ami di più quando sei a distanza con un partner. È vero, questa situazione non può durare a lungo, ma questo sarà un problema per i Sagittari la prossima settimana... Se sei single, puoi ancora trovare conforto nei rapporti familiari. Anche senza un partner, non dovrai perdere l'opportunità di ricevere amore e sostegno attraverso i legami familiari.

Oroscopo settimanale dell'amore - Capricorno

Caro Capricorno, il paradiso è proprio sulla tua strada, ma fai attenzione! L'intera settimana passerà tranquillamente, ma non nel fine settimana. La luna piena del 5 febbraio nella tua intensa ottava casa e Urano riuscirà a confondere la mente: il pianeta del caos imprevisto ora è nel tuo settore romantico dell'oroscopo. In questo momento, potresti scoprire che il tuo partner non è stato onesto con te su qualsiasi cosa relativa alle finanze comuni e possibilmente a questioni intime. In ogni caso, all'inizio ciò può creare confusione e, una volta che pensi di aver risolto tutto, le tue emozioni possono raggiungerti di nuovo e provocare inquietudine. Fai un respiro profondo e cerca di capire il tuo partner. E' necessaria molta pazienza.

Oroscopo settimanale dell'amore - Acquario

Caro Acquario, questa settimana evita assolutamente litigi e conflitti con i tuoi cari. La luna piena intensificherà le emozioni tra te e la persona amata. Il tuo partner potrebbe reagire in modo particolarmente eccessivo a un problema legato alla tua vita familiare o alle passate relazioni amorose. In alcuni casi, questa può sembrare una decisione improvvisa, come evitare il contatto con te o voler vivere separatamente. Se sei single, potresti sentirti più infelice del solito a causa della mancanza di una relazione. Tienilo a mente, buttarti al collo della prima persona che incontri è una pessima idea! Dopotutto, non sarai felice accontentandoti di qualcuno che non ti apprezza veramente.

Oroscopo settimanale dell'amore - Pesci

Cari Pesci, questa settimana qualche delusione potrebbe avvolgere la vostra vita amorosa, bloccando la luce della gioia. Mentre Venere si sta ancora muovendo attraverso il tuo segno zodiacale, che normalmente è un indicatore positivo per il romanticismo, la sua stretta quadratura con Marte stringe il cappio sulle questioni del cuore. Nella mitologia, Venere e Marte erano amanti, ma al momento sono in guerra, il che significa che troverai difficile soddisfare i tuoi bisogni e desideri in quest'area. Anche se alcuni compromessi sono possibili. Ad esempio, non devi stare con qualcuno che apprezza una parte della tua personalità ma ne ignora completamente un'altra. Fortunatamente, tutta questa confusione dovrebbe finire rapidamente.

