Oroscopo di oggi 6 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 6 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottime prestazioni nel lavoro e nei viaggi all’estero: potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Questa è la promessa del vostro cielo odierno.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovete seguire con particolare attenzione le questioni economiche, per evitare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Malumori. Non perdete tempo a correre dietro ad una persona talmente piena di sé da non avere spazio per voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare questioni importanti. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Leone. 23/7 – 23/8

Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni epocali nella professione. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Mettete fine alle pretese eccessive della famiglia: adottate un salutare egocentrismo e ritagliatevi i vostri spazi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da insicurezze e dubbi. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante i piccoli imprevisti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone che contano. Se allo specchio non vi piacete, affidatevi a estetisti esperti: possono fare miracoli per l’autostima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Leone uguale lunedì moscio. Possibili rimedi? Potete prenderla come viene o più facilmente, sbrogliare il bandolo della matassa con pazienza. A voi amanti degli eccessi potrebbe piacere questa giornata ad alta intensità emotiva, esagerata in tutti i sensi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Calore, dinamismo ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro... o quasi. Un viaggio di piacere porta sorprese. Forse non incontrerete l’amore, ma un po’ di benefica spensieratezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella carriera siete attivi e determinati, ma ci sono progetti da rinviare per mancanza di tempo e per scarsa collaborazione da parte degli altri. Siete ancora nell’occhio del ciclone nei sentimenti, ma sfoggiate un piglio combattivo e vincente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Clima agitato. Nel contenzioso con il partner i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se deciderete di ascoltarlo. Confusione e distrazioni pericolose. Rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili per l’attività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. In amore valorizzate ciò che avete. Date seguito a progetti di viaggio o a nuovi interessi, prima di venire risucchiati dagli impegni

