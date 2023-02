Oroscopo di domani 9 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 9 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 9 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Mollate il timone del rapporto e lasciate fare al partner. Vi condurrà per mano sempre più vicino al vostro ideale d’amore: romantico e stuzzicante. Spese extra per un nuovo outfit o per un regalo importante, che renderà felice una persona speciale.

Toro. 21/4 – 20/5

Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente rimandate ogni discussione. Con la giusta dose di grinta, potrete raddrizzare una situazione che rischiava di andare alla deriva.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità. Novità, occasioni favorevoli, ampliamento degli interessi e nuovi slanci nella relazione di sempre.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il transito della Luna in Bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. C’è molta confusione intorno a voi: per fortuna avete degli amici pronti a tirarvi fuori dalle nebbie.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie alla Luna, la disposizione d’animo è allegra. Lasciatevi la libertà di seguire le ispirazioni personali. Serata di svago con gli amici. Ritagliatevi spazi per inseguire hobby e passatempi inediti, saranno un piacevole diversivo alla routine.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Una persona vi ama e voi non ve ne accorgete. Un “no”, anche se doloroso, è imperativo. A che pro caricarvi di responsabilità e doveri che non vi competono?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Di passaggio nel vostro segno, la Luna mette in risalto le vostre peculiarità. Socievolezza, gusto estetico e amore per l’arte in tutte le sue forme. I progetti affettivi si evolvono, le certezze desiderate si costruiscono strada facendo, mano a mano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non brillate per coerenza logica e per spirito di organizzazione, potete però contare su validi collaboratori, su circostanze fortunate. Iniziative portate avanti con impegno comune alleggeriscono la fatica. Modesta la resa personale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Accettare un confronto di opinioni sarà un’occasione per aprirvi alla tolleranza e a una visione meno assolutista. L’elasticità mentale è essenziale. Le faccende di cuore cominciano a girare bene. Piccole conquiste vi donano la fiducia in voi stessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una storia d’amore disimpegnata tiene banco nei vostri pensieri. Confinate il passato in soffitta e lasciatevi trasportare da un vento innovativo. Riesaminate un progetto in dettaglio e fate il punto della situazione. È indispensabile per venirne a capo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amabilità e fortuna gli assi nella manica. Vi trovate stretti tra due fuochi, ma saprete mediare a perfezione. Si accendono nuovi entusiasmi. Con la vostra abilità centrerete il bersaglio. Variate se occorre la tabella di marcia ed escogitate nuove soluzioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

La gestione economica rischia di sfuggirvi di mano, a causa di una spesa non preventivata; per fortuna che in qualche modo riuscirete a restare a galla. Con il partner siete pappa e ciccia, nonostante abbiate la sensazione che in qualche modo non ve la conti giusta

© Riproduzione riservata