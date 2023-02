Oroscopo dell'Amore per la settimana 13-19 febbraio per tutti i segni: cosa prevede Artemide.

Ariete

Questa settimana, l'Ariete potrebbe dover affrontare alcuni problemi nella relazione di coppia, ma con grazie alla comprensione reciproca, tutto sarà probabilmente supererato. L'Ariete dovrebbe cercare di controllare le proprie richieste: alcuni compromessi possono aiutarlo a mantenere l'armonia nella relazione. Devi provare a dare un po' di spazio al tuo partner. Una persona cara può avere un programma fitto di impegni, e questo potrebbe essere per te causa di stress questa settimana. I più giovani possono ricevere proposte inaspettate da un potenziale partner: potrebbe essere qualcuno tra i loro amici. Gli impegni "non necessari" dovrebbero essere evitati e fai attenzione quando invii un messaggio al tuo partner.

Toro

C'è la possibilità di uno scontro tra le personalità della coppia, quindi cerca di evitare di discutere su piccole cose. Se il Toro ha un problema legale in una relazione matrimoniale, potrebbe non ottenere il risultato desiderato. Le relazioni instabili corrono il rischio di rompersi. Il Toro potrebbe avere un programma di impegni troppo intenso che può influenzare la relazione sentimentale: dovrebbe cercare di trascorrere del tempo con il proprio partner. I messaggi affettuosi e i regali potrebbero far splendere un sorriso sul volto della persona amata: un primo passo per rinnovare la relazione. Potrebbe essere una settimana indimenticabile per il Toro.

Gemelli

Questa settimana, la vita personale dei Gemelli potrebbe migliorare. Molto probabilmente, i Gemelli godranno di momenti meravigliosi con il proprio partner. Tuttavia, devi assicurarti che non ci siano segreti, altrimenti potrebbero sorgere litigi che meterebbero a rischio la relazione. Per i single, questa settimana può essere un po' complicata. Se a un Gemelli piace qualcuno da molto tempo, potrebbe essere meglio non proporgli una proposta durante quella settimana, poiché le possibilità di successo sono minori. Le coppie che pianificano di concepire un bambino dovrebbero aspettare tempi migliori.

Cancro

Questa settimana, il Cancro a volte può affrontare situazioni complicate, ma essendo ottimista, può trovare un modo per cambiare le cose. A metà di questa settimana, il Cancro può essere in preda a confusione, rabbia, paure e frustrazioni che possono influenzare la relazione amorosa. Ma gradualmente, il Cancro sarà in grado di identificare la causa principale dei problemi, e questo lo aiuterà a dissipare alcuni dubbi e confusione. È probabile che la settimana si concluda con una nota positiva.

Leone

I pianeti benefici possono aiutare il Leone a rafforzare le loro relazioni e portarle al livello successivo durante questa settimana. Il suo umore può ottenere una risposta positiva e rapida da una persona cara. Potrebbero esserci alcune influenze planetarie che possono ritardare i risultati positivi. L'ultima parte di questa settimana si rivelerà molto favorevole per le relazioni. Alla fine della settimana, potrebbe verificarsi un evento importante che può avere un forte impatto sulla vita personale del Leone nelle settimane successive. Il risultato può essere generalmente positivo, ma può anche richiedere il rispetto di obblighi gravosi.

Vergine

L'influenza dei pianeti può rimettere in carreggiata la vita personale della Vergine durante questa settimana. Se una Vergine ha una relazione seria, questa potrebbe essere una settimana propizia per portare la relazione al livello successivo. Ma la metà di questa settimana può essere molto importante e molto delicata. Questa fase può interrompere l'armonia nella relazione. La seconda metà della settimana può riportare gradualmente entusiasmo e romanticismo nella vita della Vergine. Potrebbe essere in grado di risolvere alcuni dei problemi irrisolti nella sua relazione.

Bilancia

La Bilancia potrebbe dover affrontare alcuni problemi di relazione questa settimana. Si consiglia ai Bilancia di tenere a bada la loro natura egoista, poiché questa può essere la causa principale di tutti i problemi, danneggiando ulteriormente i rapporti sentimentali. Non c'è bisogno di imprecare a causa di piccoli problemi che possono intaccare anche la stabilità mentale della Bilancia. La comprensione reciproca può rimettere in carreggiata la vita personale: cercate di trascorrere più tempo con il partner e parlate di più per risolvere i problemi che sono sorti. Questo può aiutare a rafforzare il legame con la persona amata.

Scorpione

Questa settimana sarà probabilmente un grande momento per l'amore e il romanticismo. Forse, dopo tanta attesa, lo Scorpione potrà finalmente trascorrere del tempo con il suo partner. Le persone single potranno scoprire improvvisamente che un amico premuroso, empatico e comprensivo è un potenziale partner romantico. Lo Scorpione non dovrebbe perdere questa grande opportunità di esprimere se stesso e i propri sentimenti. Deve cercare di mostrare coraggio e stabilire relazioni strette. Se uno Scorpione ha intenzione di sposarsi, dovrebbe assicurarsi che nei rapporti interpersonali tutto sia fatto correttamente anche nei dettagli.

Sagittario

È probabile che questa settimana rimetta in carreggiata la vita amorosa del Sagittario. Se un Sagittario ha avuto qualche litigio in passato, potrebbe riapparire nella sua vita. Tuttavia, con la comprensione reciproca, è probabile che il Sagittario risolva questo problema. Il Sagittario può trascorrere più tempo del solito con il proprio partner. Questa settimana, il Sagittario potrebbe anche subire pressioni eccessive da parte di un partner. Potrebbero esserci problemi minori in famiglia, ma a causa di altri problemi importanti, il Sagittario potrebbe ignorarli.

Capricorno

È probabile che questa settimana aiuti il ​​​​Capricorno a riaccendere i bei vecchi tempi nella sua vita personale. Le persone single possono vivere la fase appropriata per iniziare una relazione basata sulla fiducia e sulla lealtà. Forse il Capricorno adesso è pronto a stabilire una seria relazione a lungo termine. Tuttavia, può sentirsi a disagio in una relazione troppo impegnativa. Ma questo può essere risolto grazie alla capacità del partner di manifestare amore e affetto. Se il Capricorno ha in programma un viaggio fuori città, questa settimana potrebbe essere un ottimo momento per farlo.

Acquario

Le relazioni devono essere rinnovate a volte, quindi l'Acquario ha bisogno di esprimere i propri sentimenti attraverso i dialogo. La comunicazione può essere anche per iscritto: questo potrà aiutare a ripristinare la relazione amorosae. Se l'Acquario è single, potrebbe ricevere una proposta di relazione. Il suo amore potrebbe prendere una nuova svolta. Molto probabilmente, l'Acquario trascorrerà del tempo con il proprio partner: insieme potranno pianificare un viaggio e questo rafforzerà la loro relazione. Questa settimana può essere un buon momento per condividere ricordi con il tuo partner e conoscersi meglio. Attenzione però: ci sono anche possibilità per una relazione segreta.

Pesci

I Pesci potrebbero dover affrontare alcuni problemi nella loro relazione questa settimana. Non dovresti discutere di questioni inutili con il tuo partner, questo può aumentare lo stress. I Pesci possono anche provare stress a causa dei parenti del partner e delle loro essere invadenti. I Pesci possono trascorrere del tempo con il proprio partner questa settimana. Le persone single finalmente potrebbero dichiarare il loro amore a una persona a lungo corteggiata. Alcune relazioni consolidate potrebbero improvvisamente rompersi a causa di un atteggiamento negativo nei confronti del partner.

© Riproduzione riservata