Oroscopo dell'Amore per la settimana 6-12 febbraio per tutti i segni: cosa prevede Artemide.

Ariete

L'Ariete, essendo il cosiddetto Segno cardinale, questa settimana manifesterà pienamente i propri talenti e i tratti distinfivi del carattere. Artemide ritiene che l'Ariete sia pronto a innamorarsi presto e per molto tempo. Questo renderà i rappresentanti del segno finalmente felici, perché l'Universo inizierà a "offrire varie opzioni" per un nuovo partner. Tutto ciò che serve è comunicare di più ed essere aperti agli altri. Questa settimana, l'Ariete potrà incontrare finalmente la felicità.

Toro

Il Toro è uno di quei segni che raramente perdonano gli insulti. Questa settimana, Artemide suggerisce ai rappresentanti di questo segno, al contrario, di perdonare gli altri il più spesso possibile. Ciò farà risparmiare molto tempo e fatica al Toro, oltre a migliorare il suo karma. Questa settimana è l'ideale per dirimere le questioni familiari e discutere i problemi che si stanno accumulando nel rapporto con il partner. È meglio farlo per non rischiare di offendere una persona cara.

Gemelli

Gli astrologi consigliano ai Gemelli di sintonizzarsi sugli aspetti positivi. Sabato e domenica i rappresentanti del segno potranno gettare le basi per la loro felicità personale, perché inizierà il periodo in cui Mercurio entrerà in scena, cosa che si rivelerà molto importante. Se c'è già un candidato per il ruolo di partner, puoi lasciarti andare e far sì l'amore ti travolga.

Cancro

Il Cancro dovrebbe aspettarsi calma e coerenza dagli eventi della prossima settimana. Non sono previsti problemi seri: sul piano amoroso per questi sette giorni riservano solo molto successo. Vale la pena prestare molta attenzione alla vita personale, poiché in quest'area può accadere qualcosa che nemmeno le stelle possono anticipare. Molti rappresentanti del sengo saranno in grado di superare la loro abitudine più odiosa e il loro carattere respingente, dimostrando di poter guadagnare il rispetto degli altri e rafforzare l'amore del partner.

Leone

Buone notizie per rappresentanti del Leone che soffrono perche sono senza un'anima gemella o non riescono a comunicare con il sesso opposto. Questa settimana è segnata dall'attivazione di Venere, che è nel segno dei Pesci. All'ingresso, Mercurio lancerà i meccanismi di cambiamento nella vita personale del Leone. Sarai pieno di forza, entusiasmo, ispirazione: ciò potrà far avverare molti desideri del tuo piano d'amore. È importante solo passare dalle parole alle azioni.

Vergine

Per i rappresentanti del segno della Vergine che hanno una relazione, è il momento di rafforzare il rappporto e portarlo a un nuovo livello. Questa settimana è importante che siano più attenti e scrupolosi, notino i dettagli e catturino l'umore del partner. Chiunque sia alla ricerca dell'anima gemella può fare conoscenza su Internet e nella vita reale, ma è meglio stare un po' più attenti, poiché sono possibili incontri con persone false. Un po' di cautela aiuterà a proteggerti contro questi indivisui e trovare finalmente la persona giusta.

Bilancia

In questo periodo in cui Venere è attiva nel segno dei Pesci, trovare o rafforzare l'amore sarà molto più facile del solito. Il pertner aiuterà la Bilancia a risolvere alcuni ostacoli dettati dal karma. Artemide consiglia di fare attenzione alla negatività, agli attacchi di apatia e alla gelosia. Questo può privare la Bilancia del sostegno di una persona cara. L'amore adesso viene prima di tutto. È possibile che la Bilancia senta un forte lampo di passione. Nuove prospettive si apriranno per i single.

Scorpione

Gli Scorpione dovranno dimostrare il loro amore con i fatti, dedicando il massimo tempo e attenzione alla persona amata. Inoltre, ora non dobbiamo dimenticare le cose che dovrebbero essere temute di più . Artemide consiglia alle persone di questo segno di non andare agli estremi nei rapporti con un partner. Gli Scorpione probabilmente vorranno più amore, cura e attenzione da una persona cara. In assenza di ciò, possono rivolgere lo sguardo ad altri membri del sesso opposto.

Sagittario

È estremamente importante per i Sagittario controllare le proprie emozioni e il proprio umore per non fare accidentalmente qualcosa di stupido. Se ci sarà molto lavoro questa settimana, è importante evitare eccessivo stress emotivo: ciò potrebbe causare anche problemi in amore. Questo è un ottimo momento per il romanticismo. Nonostante questo, non disperdere parole e promesse: resta con i piedi per terra.

Capricorno

I Capricorno avranno molte nuove opportunità nel regno amoroso. È possibile che l'Universo dia loro nuovi rapporti sentimentali. Prima di iniziare una nuova relazione, è meglio verificare immediatamente la compatibilità dell'amore in modo che non faccia male in seguito. Per tutta la settimana, i Capricorno possono appassionarsi a qualcosa, e così tanto da non trovare il tempo per comunicare con la loro anima gemella. Non dimenticare l'amore e la comunicazione con una persona cara al tuo cuore.

Acquario

L'Acquario questa settimana nelle questioni amorose dovrebbe spesso rivolgersi all'intuizione o chiedere aiuto a persone fidate: per i single novità importanti dietro l'angolo... dei sentimenti. Anche coloro che hanno già una relazione avranno una completa armonia sul fronte dell'amore. Una persona cara probabilmente inizierà a mostrare cura e attenzione, soddisfare i desideri e sopportare i capricci.

Pesci

I Pesci liberi dovrebbero prestare attenzione all'ambiente, poiché una persona subdola potrebbe togliersi la maschera. Nel trattare con le persone in generale, dovresti diffidare di chi indende solo trarre profitto dagli altri, senza dare nulla in cambio. Questa settimana puoi tranquillamente fare nuove conoscenze e discutere di problemi intrafamiliari. I rappresentantio del segno rischiano di incontrare fallimenti nella sfera personale e sentimentale: in questo caso, è importante cambiare approccio, riconsiderare le proprie azioni.

