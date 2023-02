Oroscopo di domani 18 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata da Giove, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, vi risolve un problema di lavoro. Bello l’amore. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere in pratica.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcosa in ambito domestico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Nella singolarità di questo ritmo, non impuntatevi su questioni di poco conto. Rimanete con i piedi per terra.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera fantastica per la bella Luna e la schiera di astri che l’accompagna. Aiuti per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi allo svago. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Viaggi, affari.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna è all’opposizione scortata da Mercurio. Vi renderete conto con chiarezza che i dissapori sono vecchi copioni che si ripresentano. Potete cambiare modo di entrare in relazione, aprendovi maggiormente al dialogo e all’ascolto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete cosa dovete fare. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie di ogni giorno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Che input positivo per merito di Mercurio e della Luna! Avete davanti a voi un sabato ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera lavorativa e affettiva, grazie a un buon mix di energia e tolleranza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da compiere e di muovervi in tempo. Frenate i cattivi pensieri e concentratevi sui vostri compiti. La professione vi regala soddisfazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di entusiasmo. Giornata ispirata su una maggiore libertà di pensiero e di azione. Stato d’animo leggero e fiducioso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Prendono il via opportunità di riuscita nella carriera. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazioni e serenità. L’amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili. Buon momento per gli artisti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lavoro e affari guadagnano punti: siete abili e convincenti, e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco! Qualcuno fra i single potrebbe ritrovarsi preso tra due fuochi e non sapere cosa fare: rimandate la decisione

