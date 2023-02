Oroscopo della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023, ecco cosa prevede Artemide

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023 secondo Artemide. Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra potranno influire sui segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

La pigrizia ti perseguiterà fin dall'inizio della settimana. Se non riesci a liberartene, programma semplicemente tutti gli impegni e suddividili tra "molto importanti" e che "possono essere svolti in seguito". L'importante è non perdere l'ottimismo fino al fine settimana e “muoversi” un po'.

Toro

Non vedi barriere davanti a te, anche se esistono. Andando avanti, sei passo dopo passo più vicino al tuo sogno. Continua così! Condividi i tuoi successi con gli amici che saranno felici di farti compagnia.

Gemelli

Hai deciso di agire secondo il vecchio detto: chi non risica, non rosica. Bene, puoi benissimo combinare rischio e cautela. Allo stesso tempo, il successo non ti annebbierà la mente. Nei fine settimana, preparati per cose noiose e di routine: dovrai impegnarti al massimo.

Cancro

La pace e la tranquillità come un'onda ti avvolgeranno soavemente. Insieme alla pazienza, ti aiuteranno a risolvere i compiti più difficili durante la settimana. È meglio non fare progetti per il fine settimana: non sono destinati a diventare realtà. È vero, possono essere sostituiti da piacevoli sorprese.

Leone

Il compito della settimana è non sprecare ciò che è disponibile e non crearti problemi. Osserva la moderazione in tutto, e poi ti aspetta la calma vita di tutti i giorni. Se vale la pena chiedere consiglio a qualcuno, allora rivolgiti ai parenti. Senza il loro aiuto, non andrai da nessuna parte! Non dimenticare di fare scorta di energia per la prossima settimana.

Vergine

Sembra che tu abbia assorbito tutta l'energia delle stelle e l'abbia parzialmente sottratta ai rappresentanti di altri segni dello zodiaco. E perché ne serve così tanta? Forse per avvicinarti finalmente ai tuoi sogni. Goditi la vita e le sorprese che porta.

Bilancia

Non ti annoierai. Svilupperai un'attività tale che i colleghi non ti terranno al passo. E non pensare di fermarti, non aspettare chi resta indietro, altrimenti tutto il tuo lavoro andrà a vuoto. Dovremo cercare di rendere il fine settimana interessante ed emozionante.

Scorpione

Parlare di emozioni non è l'idea migliore. Abbi cura di te, altrimenti gli altri soffriranno delle tue azioni. Potrai mantenere un umore favorevole fino al fine settimana, anche se non tutto andrà secondo i piani.

Sagittario

Non sarà così facile rallentare le “giostre divertenti” che la vita ti organizzerà. Urlare "fermati, scendo!" è inutile, devi adattarti alla situazione. E sebbene l'umore possa cambiare ogni ora, rimarrà comunque positivo.

Capricorno

Il destino ha sparso davanti a te una manciata di problemi e guai. Ma non cedere allo sconforto: le montagne invidieranno la tua resistenza e, seguendo il tuo cuore, sarai in grado di aggirare tutti gli ostacoli. Puoi respirare e rilassarti nei fine settimana e i tuoi obiettivi saranno facilmente raggiungibili.

Acquario

La cosa principale è il desiderio e le gambe stesse porteranno all'obiettivo prefissato. Non evitare coloro che ti hanno offeso. Ascoltali, forse non vogliono il tuo male: gli amici sevono anche per aiutarci a migliorare. Trascorri i fine settimana lontano da casa.

Pesci

Quando ricevi un'offerta interessante, non affrettarti a rispondere "sì". La mattina è più saggia della sera, quindi è meglio prendere la decisione dopo un'attenta considerazione. Un po' di confusione nella vita non guasta, non cercare di renderla perfetta. Concediti un weekend di relax a casa.

