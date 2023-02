Oroscopo dell'Amore per la settimana 20-26 febbraio per tutti i segni zodiacali: cosa prevede Artemide

Oroscopo dell'Amore per la settimana 20-26 febbraio per tutti i segni zodiacali: cosa prevede la divina Artemide.

Ariete

Hai il più grande supporto cosmico che si possa sperare per mantenere viva una relazione d'amore armoniosa. Non solo il felice Giove si muove attraverso il tuo segno audace, ma anche il pianeta dell'amore Venere entrerà in Ariete lunedì! Ti sembrerà una fase estremamente fortunata perché i due pianeti più benefici adesso si stanno muovendo attraverso il tuo segno. Non solo sembrerai e ti sentirai più attraente, ma sarai anche in grado di sviluppare una grande capacità di avere successo nell'amore semplicemente attraversando le strade della vita nel tuo modo innovativo e indipendente. Prendendoti cura di te, puoi attirare più amore di quanto tu abbia mai immaginato.

Toro

In questo momento, la tua vita sociale è piena di speranza. Una bellissima Luna Nuova nei romantici Pesci lunedì sarà nel tuo settore dell'amicizia. Questa è anche l'area della tua mappa associata alle tue più alte speranze. Se l'amore è in cima alla tua lista dei desideri, ora è il momento di realizzarlo. Allo stesso tempo, puoi essere così impegnato a fare nuove conoscenze danon sentire nemmeno che nella tua vita manchi qualcosa di romantico. Hai già una relazione consolidata? Quando Venere si nasconde nella tua sottile dodicesima casa lunedì, tu e il tuo partner potreste voler prendervi una "pausa": può giovare a entrambi.

Gemelli

Questa settimana, il tuo atteggiamento nei confronti di un amico potrebbe cambiare. Il tuo cuore potrebbe improvvisamente battere forte quando sei in sua presenza, e ti chiederai da dove provenga questa gioia svolazzante - o la fonte potrebbe sembrare ovvia! I sentimenti romantici possono sorgere quando meno te lo aspetti, e dovresti almeno considerare di farlo sapere all'oggetto del tuo affetto. Venere entra nel tuo quadrante dell'amicizia lunedì, quindi è davvero un ottimo momento per passare da amici ad amanti con la persona giusta. Se siete già una coppia, forse tu e il tuo partner siete pronti a raggiungere insieme il vostro ultimo obiettivo comune. Avrai successo!

Cancro

Agita una bacchetta magica e cambia i tuoi pensieri: può sembrare impossibile, ma questa settimana potresti essere in grado di farlo. Lunedì, nel romantico segno dei Pesci, una gloriosa Luna Nuova sorgerà nella tua nona casa delle credenze. Avrai l'opportunità di rivelare profondamente la tua natura compassionevole e amorevole incondizionatamente. Non vedrai solo il dolore di qualcuno; capirai intuitivamente qualsiasi storia raccontata che sia collegata a una poersona che ti sta vicino. Questa settimana potresti attrarre un nuovo interesse amoroso, forse con qualcuno con cui sei molto vicino spiritualmente.

Leone

Questa settimana, qualsiasi inclinazione ingenua o credulona può essere messa alla prova. La Luna Nuova segna l'inizio di un nuovo ciclo e questa volta si concentrerà sulle tue risorse condivise (soldi e proprietà). Questo accadrà nella tua ottava casa astrologica: la Luna si trova nel segno dei Pesci, noti per essere idealisti. Mentre questo ti apre nuove opportunità in problemi finanziari o intimi, attirerà anche l'attenzione su questioni che hai "scelto" di non vedere ingannando te stesso. Potresti scoprire che il tuo partner ha problemi finanziari e ti verrà chiesto di dargli una mano. Nessuna relazione al momento? Forse un potenziale partner è romanticamente interessato a te, ma vuole anche usarti per uno scopo finamziario. Tieni gli occhi aperti.

Vergine

È tempo di fare un atto di fede nell'amore o essere pronti ad amare più incondizionatamente che mai. Ci sarà una spettacolare Luna Nuova nel tuo settore delle relazioni di coppia questo lunedì nel romantico segno dei Pesci. Questo evento cosmico può aprire nuove opportunità di relazione se sei single. Se hai già una relazione d'amore, allora è probabile che tu e il tuo partner abbiate un "inizio" completamente nuovo che rafforzerà la vostra connessione spirituale. Inolte, Venere entra nella tua ottava casa di risorse condivise (soldi è proprietà). Il tuo partner potrebbe svelarti una notizia favolosa su questioni finanziarie. Grandi vantaggi possibili!

Bilancia

Hai ottime prospettive nel campo dell'amore e delle relazioni. Lunedì, Venere entrerà nel tuo settore delle relazioni di coppia, in congiunzione con il fortunato Giove, che si muove anche in questa parte della tua carta. Poiché i due pianeti più benefici stanno danzando nel settore dell'impegno, è probabile che venga fatta una promessa in nome dell'amore. Puoi approfondire la tua relazione con qualcuno con cui stai già uscendo o addirittura sposato. Se sei single, ci sono buone probabilità che attirerai un'anima dinamica, indipendente e coraggiosa. Chiunque sia può entrare rapidamente nella tua vita e risvegliare il tuo cuore altrettanto rapidamente. Divertiti!

Scorpione

Questa settimana ti concentrerai sul romanticismo e su quanto puoi essere creativo nel regno dell'amore. Lunedì ci sarà una splendida Luna Nuova nel tuo settore del vero amore. Con la Luna in Pesci sognante, avrai la capacità di amare qualcuno senza limiti o condizioni - e potrai sfruttare appieno questa rara e incredibile energia per aprire ancora di più il tuo cuore. Se sei single, questo è un indicatore divino che l'Universo sta per offrirti una potenziale anima gemella. Se hai già una relazione, tu e il tuo partner potete godervi ogni momento di "amore, dolce amore" possibile!

Scorpione

La tua famiglia è meravigliosamente collegata alla tua vita personale. Lunedì, Venere entra nel tuo quadrante domestico e fa del suo meglio per fondere dolcemente il romanticismo con gli affari domestici e familiari. È possibile che tu decida di rischiare e presentare al tuo clan la persona che hai incontrato di recente. Sebbene tu possa essere veloce ad agire, se hai fiducia in te stesso, puoi caricare in battaglia in sicurezza con entrambi i piedi. Il tuo amante potrebbe persino adattarsi deliziosamente ai membri della tua tribù. Con Venere dalla tua parte, tutto sembrerà completamente naturale. Non hai una relazione? Puoi iniziare a uscire con una persona accattivante che lavora nel settore immobiliare o gestisce un'azienda di famiglia.

Copricorno

La tua famiglia è meravigliosamente collegata alla tua vita personale. Lunedì, Venere entra nel tuo quadrante domestico e fa del suo meglio per fondere dolcemente il romanticismo con gli affari domestici e familiari. È possibile che tu decida di rischiare e presentare al tuo "clan" la persona che hai incontrato di recente. Sebbene tu possa essere veloce ad agire, se hai fiducia in te stesso, puoi affrontare oggi cosa con in sicurezza. Il tuo partner potrebbe persino adattarsi deliziosamente al tuo ambiente familiare. Con Venere dalla tua parte, tutto sembrerà completamente naturale. Non hai ancora una relazione? Puoi iniziare a uscire con una persona accattivante che lavora nel settore immobiliare o gestisce un'azienda di famiglia.

Acquario

Le conversazioni romantiche sull'amore o le decisioni sulla tua vita amorosa saranno più facili che mai. Lunedì, Venere entra nel tuo settore della comunicazione in un Ariete innovativo e audace. Sei in grado di prendere provvedimenti per avviare anche le conversazioni più scomode con il tuo amante per assicurarti di superare qualsiasi problema e concentrarti sulla tua relazione d'amore. Se sei innamorato di qualcuno, questa settimana sarà particolarmente propizia. Il cosmo ti sosterrà e aumenterà il tuo coraggio, che ti permetterà di avvicinarti a qualsiasi persona e invitarla al primo appuntamento. Alzati e fallo!

Pesci

Un nuovo inizio nella tua vita potrebbe essere correlato all'amore. Una splendida Luna Nuova nel tuo segno lunedì riguarda te e il tuo futuro! Non solo puoi prepararti a grandi cambiamenti nel tuo percorso di vita o nel tuo aspetto, ma puoi anche seminare i semi dell'amore incondizionato e della compassione per gli altri. Questo aiuterà a sostenere nuove relazioni romantiche se sei single perché il tuo cuore sarà spalancato (anche se un po' idealista)! Se hai già una relazione, la connessione spirituale che condividi con la tua dolce metà potrebbe essere più forte che mai. Ad ogni modo, l'amore scorrerà facilmente.

