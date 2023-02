Oroscopo di domani 24 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Compiti per casa: investire le risorse economiche in beni volti a dare stabilità e sicurezza in futuro. Applicatevi: ce la potete fare. In famiglia la distribuzione delle incombenze in base alle rispettive abilità farà risparmiare tempo ed energie.

Toro. 21/4 – 20/5

Il lavoro e il denaro girano bene e magari imbroccherete anche qualche buon affare, ma la perla preziosa odierna è la condivisione. Riflettendo su una storia passata che non ha soddisfatto le aspettative, rivaluterete le vostre scelte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le ambizioni professionali, le notti brave e i mille interessi che coltivate oggi metteteli da parte. Svuotate la mente: rigeneratevi con il riposo. Prendetevi degli spazi tutti per voi, regalatevi momenti di relax: stare sempre in tiro alla lunga sfinisce.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Toro si fa promotrice della serenità domestica e vi invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre. Le finanze riservano opportunità, purché controlliate le spese: potete tentare qualche mossa azzardata.

Leone. 23/7 – 23/8

Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate. Niente fretta e tutto andrà per il meglio. È ora di regalarvi un po’ di pace in un luogo ameno. Lontano dalla confusione, rinascerete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Favorita dal Sole, la Luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Una giornata serena e fortunata in chiusura della settimana lavorativa. Avanzate tranquillamente le vostre richieste e contate sull’appoggio di tutti coloro che vi stimano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza perdervi nelle contrarietà. L’amore non è un banco di prova, ma una naturale espressione di voi stessi. Manifestate le vostre necessità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste sentirvi un po’ limitati da ostacoli esterni che riducono il campo d’azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. L’eccitazione ci vuole nella vita a due, purché sia dosata con misura e usata al momento giusto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un venerdì senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici della vita e di garantire una relativa soddisfazione. Alzate il livello delle emozioni, facendo leva su quelle tenere attenzioni che servono ad alimentare l’intesa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In sestile alla Luna, il Sole promette delle ore frizzanti e movimentate. Incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti. Allentate la corda della sensualità per aumentare la tenerezza. Una maliziosa complicità condita di passione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il focus puntato oggi dalla Luna sugli aspetti materiali della vita vi permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i vostri interessi. Una salutare diffidenza vi trattiene dall’avviare iniziative dall’esito incerto. Arriveranno condizioni favorevoli.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il Sole e la Luna avanzano sottobraccio regalandovi sorprese a non finire. Un sogno diventa possibile: viaggi, divertimenti, incontri speciali. La concretezza, la creatività, la sicurezza di giudizio sono sufficienti per porvi traguardi ambiziosi.

