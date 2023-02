Oroscopo di domani 28 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 28 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con il favore della Luna in Gemelli e di Mercurio in Acquario, il mese di febbraio si conclude all’insegna dell’allegria e della leggerezza. A scuola, nel lavoro e negli affari avete le idee chiare e sapete comunicare con serena autorevolezza.

Toro. 21/4 – 20/5

Favorite le attività intellettuali e gli interessi culturali. Anche nella sfera social, sarete spigliati e disinvolti, perfettamente a vostro agio. Con una buona organizzazione del tempo riuscirete a fare tutto, mantenendo anche la creatività.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sul piano mentale e pratico, con la Luna nel segno armonica a Mercurio, studi, investimenti e iniziative concrete filano veloci e senza intoppi. Sfera emotiva un po’ fuori fase. Entrate in contatto con le vostre emozioni e chiamatele per nome.

Cancro. 22/6 – 22/7

Produttivi l’impegno e la concentrazione, soprattutto se volti alla ricerca di nuove fonti di reddito o al potenziamento delle risorse a disposizione. Favorito il lavoro di gruppo. La collaborazione, il bisogno di appoggio e confronto vi renderanno duttili.

Leone. 23/7 – 23/8

A riappacificarvi con il mondo intero interviene la Luna in Gemelli, segno di comunicativa e di divertimento, rafforzata da Marte. Ritrovarvi al centro dell’attenzione in un corso o a una festa darà una spinta risolutiva alla vostra autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Niente da dichiarare riguardo i compiti di routine, darete prova di efficienza, tuttavia i risultati non soddisferanno la vostra esigenza di perfezione. Forse non siete abbastanza consapevoli del vostro valore o troppo timidi per esprimervi serenamente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In trigono a Mercurio, la Luna in Gemelli infonde un tocco di divertito disimpegno a questo martedì. La comunicazione è al top, come la simpatia. La giornata è perfetta per fare progetti di gruppo o collaborare in armonia al riparo da rivalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Selettivi e un po’ diffidenti lo siete per indole, ma oggi il bisogno di scambio e di interazione aprirà una breccia nel muro della riservatezza. Ambiente intellettualmente stimolante, che offre spunti per riflessioni e arricchimento personale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dalla vostra parte avete Mercurio che mette in circolo nuove idee, a sfavore gioca l’impazienza che può rendervi maldestri e sconclusionati. Qualche intoppo dovuto soprattutto all’ansia da prestazione e a un eccesso di spirito competitivo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mantenere una posizione di prestigio è più difficile che raggiungerla. Per riuscire circondatevi di persone valide, eliminando i “pesi morti”. Situazione emotiva altalenante. Per colpa delle “lune” di chi vi sta accanto, funzionate a fasi alterne.

Acquario. 21/1 – 19/2

In relazione stretta con Mercurio, la Luna in Gemelli ha un passo intrigante. Spunti interessanti per chi studia, affari condotti con abilità. Configurazione ideale per una discesa sugli sci, o una serata di chiacchiere e risate con gli amici.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nel clima di confusione promosso dalla Luna e da Marte in Gemelli, ci vuole poco a perdere la bussola e a compiere un passo falso. Fate attenzione! Tenetevi a debita distanza dal tavolo verde e da persone troppo accattivanti per essere autentiche.

