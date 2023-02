Oroscopo di domani 1 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 1 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

In caso d’incertezza rispetto a una decisione da prendere riguardante la famiglia, confidatevi con un amico saggio. Vi aiuterà a chiarirvi le idee. Le relazioni affettive diventano più intense, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima favorevole per dare una spinta in avanti ai progetti, con un occhio di riguardo per quelli nuovi di zecca che spiccano per originalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po’ sottosopra: appianate con dolcezza i contrasti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Curerete le finanze mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Sul lavoro siete intraprendenti e coraggiosi, e anche in amore non sfuggite impegni e responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il mese inizia con la Luna nel vostro segno. Un passaggio che esalta la sensibilità, l’attenzione verso i vostri cari affetti e il talento artistico. Ricordi e desideri per il futuro vi tengono dolcemente per mano. Passato e futuro uniti da un senso di continuità.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni possibilità per affermarvi in ambienti nuovi. Un rapporto di coppia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti affettuosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete giù di tono magari per una delusione sentimentale, a leccarvi le ferite oggi ci pensano i familiari: accoglienti e protettivi, un vero balsamo. Uno sguardo attento all’impostazione delle spese potrebbe darvi l’idea giusta per migliorare il bilancio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi rema contro, ma oggi la sua azione è blanda, neutralizzata da una determinazione che non si lascia condizionare dagli umori altrui. Date spazio alla voglia di movimento e di compagnia. Immergetevi nell’attività, ricaverete soddisfazioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli influssi positivi lunari sono una benedizione per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare certe storie un po’ traballanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili. Dovete fare un passo indietro, e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Primo giorno del mese con la Luna dall’altra parte del vostro cielo. Un’emozione, un turbamento del cuore da accogliere come una benedizione. Nel lavoro darete il meglio. Non vi lasciate fuorviare dall’umore e procedete spediti per la vostra strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata offre una buona occasione per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potrà essere un mercoledì sereno, poiché riuscirete a trovare un equilibrio fra le incombenze e i doveri, e l’irresistibile voglia di evasione. Non siate titubanti a far sbocciare il coraggio di fare i passi necessari per avviarvi verso la felicità

